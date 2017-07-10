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С 10 июля в России стало проще зарегистрировать транспорт

С 10 июля в России стало проще зарегистрировать транспорт
Страна | 10.07.2017


Сегодня, 10 июля, вступили в силу обновленные правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции (ГИБДД), благодаря которым россияне смогут осуществлять эту процедуру быстрее и проще. Кроме того, МВД РФ внесло в административный регламент изменения, также направленные на упрощение регистрации.

Суть изменений сводится к тому, что если автомобили с номерными знаками, пострадавшими от «естественного износа, коррозии или ремонта», могут быть идентифицированы, они подлежат регистрации.

Кроме того, обновленные правила предусматривают возможность подачи заявления на регистрацию транспортного средства на Едином портале госуслуг. В таком случае автомобиль можно будет доставить сразу на место осмотра, минуя проверку и комплектацию документов.

Также из перечня обязательных для регистрации ТС документов исчез «бумажный» полис ОСАГО (теперь сведения о страховании разрешено предоставлять в электронном виде).

Еще одно новшество - изменения, направленные на упрощение процедуры регистрации автомобиля для людей с ограниченными возможностями.

 

Источник: NewsInfo

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С 10 июля в России стало проще зарегистрировать транспорт
МВД РФ внесло изменения в правила регистрации транспортных средств и административный регламент Госавтоинспекции, чтобы упростить процедуру.
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