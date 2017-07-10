История легендарной "Звёздочки"

Легендарная мазь «Звездочка» появилась в аптеках Советского Союза примерно в 70-е годы. Помнят ее буквально все, поскольку она была по-настоящему действенным, иногда даже незаменимым и недорогим препаратом. Бальзамом пытались лечить все на свете — начиная от ОРЗ и заканчивая хроническим ревматизмом. Самое удивительное заключалось в том, что лекарство и в самом деле помогало во многих случаях.

В какой-то момент, мазь пропала с прилавков. Однако, целительные свойства ее были настолько высоки, что уже российские фармацевты посодействовали возвращению лекарственного бальзама на рынок.

В оригинале мазь называлась «Вьетнамская Звезда» и производилась она, соответственно, на вьетнамских заводах. Конкретным автором оригинального состава были ученые вьетнамской фармакологической компании Данафа, Danapha Pharmaceutical JSC.

Название Cao Sao vàng американские фармацевты перевели как «Бальзам Золотая Звезда», с такой маркировкой появился он и на нашем рынке. Советские люди мазь «распробовали» не сразу: поставлялся он, почему-то, с инструкцией на родном языке. Еще, в первом варианте мазь не содержала целительное эвкалиптовое масло — его добавление превратило препарат в настоящее чудо.

В интернете вы можете прочитать и другую родословную этого бальзама: Китайский бальзам «звёздочка», ее еще называют «тигровая мазь» , была разработана советскими специалистами. Потом Вьетнам перенял наши технологии и тоже стал производить этот бальзам — «вьетнамская звёздочка» . В дальнейшем Китай улучшил этот бальзам и, сохранив все свои полезные свойства, эта уже «китайская звёздочка» была намного приятнее в применении.

В состав оригинальной мази входят только те вещества, которые уже несколько сотен лет применяют в народной медицине сами вьетнамцы. Это, собственно, один из очень немногих народных препаратов, который признан полезным фармакологами всего мира. В состав ее входят исключительно эфирные масла целебных растений — никакой химии здесь не было и нет. Производитель перечисляет входящие сюда компоненты на прилагающейся инструкции: тут есть гвоздичное, эвкалиптовое и мятное масла, сдобренные вспомогательными веществами из различных трав.

Красная баночка с золотой звездой как нельзя лучше вписывались в советскую и постсоветскую действительность. Может быть, именно поэтому его не стали менять и в настоящее время: бренд в нашей стране узнаваем практически также, как какая-нибудь кока-кола.

У нас до сих пор выпускаются целых четыре вида «Золотой Звезды». Это гель, крем, жидкий бальзам и ингаляционный карандаш. Отличаются они только по удобству применения, состав же везде одинаков. По большому счету, прижилась только мазь — все остальное по-прежнему выглядит для нашего человека довольно экзотично.

Чаще всего, мазь используют при простудах, насморках и прочих аналогичных заболеваниях. «Золотая Звезда» отлично помогает от комариных укусов: охлаждающий и раздражающий рецепторы кожи эффект настолько силен, что организм вынужден сосредотачиваться на новых ощущениях.

Применять мазь нужно только наружно. Попадание на слизистую даже малейшей частицы «Звездочки» может вызывать крайне неприятные ощущения у пациента и, в качестве побочного эффекта, нездоровые припадки смеха у окружающих. Мазь нужно втирать на определенные места: при головной боли — виски, простудное заболевание лечится втиранием в спину, грудь и живот.

Источник: NewsInfo