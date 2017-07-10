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Война из-за туалетного перерыва

След в истории | 10.07.2017


Война из-за туалетного перерыва

Довольно странный случай произошел на мосту Марко Поло 7 июля 1937-го года. Боевые действия тут продлились всего два дня. Этот мост располагается в Пекине и в то время по нему проходила граница между Китаем и агрессивно настроенной Японской империей. Между странами существовала немалая напряженность, а в буферной зоне располагались войска обеих сторон, только и ждущие приказа открыть огонь.

Ночью 7-го июля японцы произвели ночные маневры, результатом которых стала перестрелка. А после того, как выстрелы стихли, оказалось, что солдат японской армии Шимура Кикужиро на свой пост не вернулся. И хотя китайцы разрешили провести поисковую операцию, противники все же полагали, что часового захватили в плен. Повод был найден, и японцы тут же напали на позиции Китая. Бой начался рано утром 8 июля. Обе стороны понесли многочисленные жертвы.

Эта битвы в итоге послужила поводом для начала второй Японо-китайской войны, которая в свою очередь стала частью Второй мировой войны. А солдат Шимура нашелся в тот же день. Он вернулся на пост, обосновав свою отлучку походом в туалет. Просто молодой японец потерялся, так как уединенное место было расположено довольно далеко от военных позиций.

Источник: NewsInfo

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