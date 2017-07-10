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Почему в часе шестьдесят минут?

След в истории | 10.07.2017


Почему в часе 60 минут, в минуте 60 секунд, а в сутках 24 часа?

Все дело в наследии, которое осталось нам от двух великих цивилизаций древности – Египта и Междуречья. Египтяне положили в основу своего счисления не число 10, как мы, а 12. Вот и время на промежутки они делили по двенадцатиричной системе. Опираясь на свои религиозные представления, подданные фараонов считали день и ночь двумя различными царствами бытия. Понятия суток еще не было, а потому на 12 частей делился день, и на 12 – ночь. То есть, поначалу длительность этих «часов» зависела от продолжительности дня и ночи на конкретную дату и лишь в дни равноденствия каждая из 24 частей суток имела одинаковую длительность.

Вавилоняне прослыли еще более искусными математиками, но только их счет основывался уже не на 12, а на 60. Шестидесятеричная система пережила великие государства Междуречья и пришлась весьма кстати древним грекам. Ученые античности создали на основе числа 60 систему географических координат. Круг поделили на 360 градусов, каждый градус на 60 «первых мелких частей» (partes minutae primae), а каждую «первую мелкую» – еще на 60 «вторых мелких частей» (partes minutae secundae).

Теперь вы знаете, что слово «минута» происходит от латинского слова, которое обозначает «мелкий», а секунда – от латинского слова «второй». Столетиями самой маленькой единицей времени оставался час. И лишь когда появились часы, с помощью которых можно было отмерять более мелкие градации времени, из географии и геометрии позаимствовали минуты и секунды. Вместе с обожаемым вавилонянами числом 60.

Источник: NewsInfo

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