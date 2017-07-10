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Самые необычные военные тактики в истории

След в истории | 10.07.2017


Самые необычные военные тактики в истории

1. Правитель Персии Камбис II использовал египетских священных животных в битве с ними же в 525 году до нашей эры. Своим воинам он приказал нарисовать на щитах ибисов (воплощение бога Тота), а впереди воинов поставил настоящих кошек (воплощение богини Баст) и собак (воплощение бога Анубиса). Для египтян травмировать священное животное считалось преступлением и каралось смертью, поэтому они отступили, что привело к захвату города.

2. Во время Первой Мировой войны немецкие одноместные подлодки топили множество кораблей с провизией, направляющейся в Европу. В условиях угрозы голода правительство Британии решило бороться с подлодками с помощью молотков и сумок. Ночью на небольших плотах в море посылали кузнецов с несколькими артиллеристами. Если они замечали подлодку, то подплывали к перископу, накидывали на него сумку и разбивали стекло молотком. Таким необычным способом британцы обезвредили 16 немецких подводных лодок.

3. В 860 году викинги задумали ограбить византийский город Луна. Но, понимая, что город ограбить намного труднее, чем деревню, викинги придумали необычную тактику. Их военачальник притворился мертвым, а его конная дружина попросила у городских стражников право на захоронение своего лидера в городе. В итоге произошла похожая история, как и с Троянским конем.

4. Войско Тамерлана в 1398 году столкнулось с индийской армией, которая использовала боевых слонов, его армия была всерьез напугана и начинала разбегаться. Но он приказал нагрузить своих верблюдов, на которых перевозили провизию. Потом он поджег груз верблюдов и пустил их прямиком на боевых слонов. Вид бегущих горящих верблюдов напугал слонов, которые были облачены в доспехи и нагружены отравленными кольями, и те начали отступать, сметая индийскую армию на своем пути.

Источник: NewsInfo

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