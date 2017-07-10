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Керченский мост начали покрывать асфальтом

Керченский мост начали покрывать асфальтом
Страна | 10.07.2017


На мосту, который строится в Керченском проливе и соединит полуостров Крым с материком, начались работы по укладке асфальтового покрытия. В настоящее время производится укладка нижнего слоя асфальтобетона на уже готовых пролетах, уточнили в пресс-службе заказчика проекта - ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

На данный момент 6-сантиметровым слоем из 400 тонн асфальтобетона покрыты четыре пролета моста на острове Тузла общей протяженностью свыше 200 метров.

Главный инженер «Тамани» Юрий Сафонов перечислил три ключевых ориентира, которыми руководствуются рабочие при покрытии проезжей части Крымского моста - «комфортность, безопасность, долговечность».

По его словам, мост будет покрыт асфальтом высочайшего класса, поскольку качество подготовки к его укладке и сам процесс жестко контролируются.

Верхний слой асфальтового покрытия начнут класть после завершения строительства всех конструкций автодорожной части Керченского моста.


Крымский мост: история успеха
Источник: NewsInfo

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