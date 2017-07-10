Банк России ответил на новость о запрете автоперевода с карт «Мир»

Центробанк РФ прокомментировал опубликованную сегодня в ряде СМИ новость о том, что услуга автоматического денежного перевода с карт «Мир» на другие банковские карты может быть запрещена. В комментарии говорится, что российское законодательство не предусматривает никаких ограничений на использование средств со счетов, к которым привязаны карты отечественной банковской системы «Мир».

Источники, на которые ссылалась газета «Ведомости» в своем сообщении о возможных ограничениях, как раз говорили о том, что такие меры могут быть приняты после внесения соответствующих изменений в законодательство.

Пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) пояснила, что платежная система «Мир» в настоящее время развивает межбанковскую программу лояльности, включающую в себя услуги cash-back и другие сервисы, в том числе «удобные и быстрые переводы государственных выплат на счета граждан».

В комментарии НСПК подчеркивается, что задача программы «Мир» - чтобы граждане РФ делали осознанный выбор в пользу предоставляемых государством банковских сервисов.

Источник: NewsInfo