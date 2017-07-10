СКР проверит дело о долгах по зарплате на нижнетагильском заводе

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) проверит расследование уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты зарплат сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, материалы уголовного дела «истребованы для проверки в центральный аппарат» комитета. Расследованием занимается следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, дело заведено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Бастрыкин дал центральному аппарату СКР поручение «проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности». Кроме того, руководитель Следственного комитета заявил, что берет расследование дела под личный контроль.

Следствие располагает данными о том, что руководство ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» имеет долги по зарплате перед 195 сотрудниками за период с апреля 2016 по январь 2017 года.

Как сообщает NewsInfo, вопрос о невыплате зарплаты на нижнетагильском заводе был поднят в ходе встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний обещал поручить Генпрокуратуре проверить ситуацию на предприятии, назвав поведение его руководства хамством и борзотой.

Источник: NewsInfo