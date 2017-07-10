СМИ: Центробанк хочет усложнить переводы с «Мира» на Visa и MasterCard

Источники в банковской сфере сообщили, что Центробанк может ограничить возможность автоматического перевода средств с российской карты «Мир» на карты других систем (как правило, речь идет о Visa и MasterCard). Запросы на такую услугу уже начали поступать в российские банки от бюджетников и других адресатов социальных выплат, которые по закону обязаны получать деньги на карту «Мир».

«Эта ситуация всерьез беспокоит Центробанк», - пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Представитель ЦБ РФ, отвечая на соответствующий запрос издания, не подтвердил информацию о возможных ограничениях автопереводов с «Мира», но и не опроверг ее.

Источники «Ведомостей» считают, что наиболее вероятный вариант развития событий - это выпуск ведомственного нормативного акта, запрещающего банкам подключать своим клиентам услугу автоматического перевода средств со счетов, которые привязаны к картам «Мир», на другие их счета. Смысл ограничения в том, что осуществлять такие переводы вручную каждый раз, когда на «Мир» поступают деньги, россиянам будет неудобно, и они начнут пользоваться картой отечественной платежной системы.

Между тем, например, у Сбербанка есть контракт с Visa, который предполагает обеспечение определенных оборотов, поэтому держателям «сберовских» карт «Мир» точно будет предложена услуга автоперевода средств на карты Visa.

ФАС не видит проблем в возможных ограничениях автопереводов с «Мира», поскольку эта система не является доминирующей на рынке - в отличие от других, чья доля достигает 90%.



Зарплаты россиян поставят на карту

Источник: NewsInfo