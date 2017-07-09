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МЧС: на Москву надвигается грозовой ураган

МЧС: на Москву надвигается грозовой ураган
Общество | 09.07.2017


Главное управление МЧС по Москве предупредило горожан о надвигающемся на столицу сильном дожде с грозой. Штормовое предупреждение, как говорится в разосланных москвичам сообщениях ведомства, будет действовать вечером 9 июля и всю ночь на 10 июля.

«Местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 м/с», - уточнили в ГУ МЧС.

Спасатели настоятельно советуют пешеходам соблюдать осторожность при передвижении по улицам, держаться на максимальном удалении от рекламных конструкций и деревьев, не прятаться от дождя под козырьками изготовленных из металла остановок общественного транспорта.

Автомобилистам МЧС рекомендует по возможности воздержаться от поездок после начала грозы, а машины загнать в гаражи или припарковать вдали от деревьев, ветви которых при падении могут нанести транспортному средству серьезный ущерб.

 


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Источник: NewsInfo

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