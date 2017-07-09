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Трамп рассказал о своей настойчивости на переговорах с Путиным

Трамп рассказал о своей настойчивости на переговорах с Путиным
Мир | 09.07.2017


Американский лидер Дональд Трамп по привычке использовал свою любимую социальную сеть Twitter для того, чтобы подвести итоги первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

«Я дважды настойчиво потребовал ответа от президента Путина по поводу вмешательства в наши выборы. Он категорически отверг эти предположения. Свое мнение я уже высказал», - написал Трамп в твиттере.

Впоследствии Владимир Путин подтвердил, что американский коллега действительно задал ему несколько вопросов по поводу причастности российских властей к кибератакам на избирательную систему США в преддверии президентских выборов.

«Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в США», - напомнил президент РФ.

Трамп также перечислил другие темы, которые им с Путиным удалось затронуть на переговорах: это урегулирование сирийского конфликта (сегодня на территории страны вступил в силу режим перемирия, который, по словам президента США, «спасет множество жизней») и создание устойчивой к взлому системы защиты от кибератак, которая позволит избежать хакерского вмешательства в выборы и «многих других неприятных вещей».

Кроме того, американский лидер не упустил возможность в очередной раз покритиковать своего предшественника Барака Обаму. «Почему он ничего не делал, если у него была информация (о кибератаках) еще до выборов?» - возмутился Дональд Трамп, пояснив, что такой вопрос ему задавали в Гамбурге.

«Пришло время двигаться вперед и конструктивно сотрудничать с Россией», - подытожил он комментарий по поводу своей первой встречи с Путиным.

 

Источник: NewsInfo

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