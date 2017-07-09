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Рогозин посмеялся над украинским подарком генсеку ООН

Рогозин посмеялся над украинским подарком генсеку ООН
Мир | 09.07.2017


Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин в своем Twitter с иронией прокомментировал гордое заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина о подарке, который тот преподнес генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу.

Речь идет о традиционной вышитой рубахе - вышиванке. Ее и получил Гуттереш, прибыв с визитом в Киев 9 июля для переговоров с высокопоставленными чиновниками.

«Вышиванка - не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдет Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!», - написал Климкин в своем твиттере. «Он еще и шьет на дому», - прокомментировал запись главы МИД Украины Дмитрий Рогозин.

В программу визита Гуттереша входят встречи с Климкиным и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом (уже состоялись), а также переговоры с президентом страны Петром Порошенко.

Мужская рубаха-вышиванка характерна для древнего восточнославянского прикладного искусства. В конце XIX - начале ХХ века ее с легкой руки украинского писателя Ивана Франко начали сочетать с «европейским» костюмом. Пик моды на вышиванки в СССР пришелся на 1920-1930-е годы, когда их облюбовали партийные руководители и начали носить простые граждане.

Вторая волна популярности вышиванок началась в середине прошлого века и захватила 1960-е годы, когда руководивший Союзом Никита Хрущев сделал эти вышитые рубахи, к которым питал явное пристрастие, частью делового костюма.

Третий всплеск интереса к вышиванкам произошел на Украине в конце 1980-х годов, причем их начали носить и женщины. После так называемой Оранжевой революции рубахи с вышитым на горловине орнаментом получили распространение среди чиновников и депутатов как «патриотический» элемент одежды.

В результате на Украине вышиванку превратили в коммерческий продукт, по ее образу и подобию шьют женские платья и детские костюмчики. Кроме того, широко распространено представление о магической силе орнаментов, вышитых на воротнике традиционной рубахи: например, в украинских магазинах можно приобрести вышиванку, которая якобы сулит удачу в личной жизни или в денежных делах.

 

Источник: NewsInfo

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