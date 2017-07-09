В ОБСЕ поддержали украинское требование вернуть Крым

Парламентская ассамблея ОБСЕ на очередном пленарном заседании поддержала резолюцию украинской делегации, в которой говорится о необходимости восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму - то есть о возвращении полуострова Киеву.

Как сообщил глава российской делегации Петр Толстой, представители РФ проголосовали против этой резолюции и итоговой декларации ассамблеи, в которую по традиции входят тексты всех утвержденных на сессии документов. В результате за декларацию поступил 91 голос, против - 15 голосов, трое присутствующих воздержались.

Толстой подчеркнул, что в тексте украинской резолюции использованы формулировки, которыми оперирует антироссийская пропаганда, - «оккупация», «гибридная агрессия» и т.п.

В частности, в документе содержится адресованный Москве призыв аннулировать решение о воссоединении Крыма с Россией и о признании паспортов жителей Донецкой и Луганской областей, вывести с территории полуострова «оккупационные силы», прекратить «агрессию в Донбассе» и оказание поддержки «незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» представителям любых международных организаций, включая правозащитников, независимых экспертов и журналистов. Кроме того, документ осуждает «временную оккупацию» Крыма и Севастополя, а также «гибридную агрессию» против Украины в Донбассе.

Комментируя текст резолюции, зампред Государственной думы Ирина Яровая назвала ее «худшим проявлением уничижения и овеществления крымчан», права которых Украина последовательно игнорирует.

Петр Толстой пообещал, что к следующему заседанию ПА ОБСЕ российская делегация подготовит свой вариант резолюции, указывающий на многочисленные факты нарушения прав человека и норм международного права на Украине.

Источник: NewsInfo