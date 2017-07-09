Порошенко заверил Госдеп в стремлении снять санкции с РФ

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что трудно найти человека, который больше него самого заинтересован в снятии санкций с России. «Санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому», - пояснил политик по итогам своих переговоров с главой американской дипломатии Рексом Тиллерсоном, состоявшихся в Киеве 9 июля.

Комментируя итоги встречи с госсекретарем США, Порошенко отметил, что они детально обсудили вопрос о действии антироссийских санкций и их возможной отмене. Тиллерсон якобы заверил своего визави, что «пока не будут выполнены минские соглашения и освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти».

Напомним, минские соглашения обязывали Киев реформировать конституцию Украины до начала 2016 года, внеся в основной закон страны пункты о децентрализации и особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (в настоящее время - самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики). Эта часть соглашений до сих пор не выполнена.

Официальная Москва последовательно критикует увязывание антироссийских санкций с минскими соглашениями, поскольку РФ не вовлечена во внутриукраинский конфликт как одна из его действующих сторон и не является субъектом соглашений по урегулированию.

Источник: NewsInfo