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Жена блогера Антона Носика рассказала о его смерти

Жена блогера Антона Носика рассказала о его смерти
Общество | 09.07.2017


Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в связи с неожиданной смертью известного блогера и стартап-менеджера Антона Носика, который накануне ночью скончался в Подмосковье, где находился в гостях у своих друзей - на их даче.

Супруга Носика Анна Писаревская подтвердила, что его тело доставлено в Мытищинский морг, а причиной смерти, по предварительным данным, стала «внезапная остановка сердца».

Соболезнования в связи с кончиной Носика выразил в Facebook премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В своем сообщении он назвал покойного «настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком», который «успел много сделать».

Телеграм-канал Mash со ссылкой на владельца газеты «Ведомости» Демьяна Кудрявцева опубликовал версию событий, согласно которой Носик мог умереть от так называемого синдрома отмены, поскольку в последние дни злоупотреблял алкоголем, а потом как «волевой человек» решил резко отказаться от спиртного. «Ему весь день было очень плохо. А потом он просто встал с кресла и упал на бок», - цитирует Кудрявцева Mash.

 


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Источник: NewsInfo

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