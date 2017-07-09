Путин поручит Генпрокуратуре проверить оплату труда на нижнетагильском заводе

На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Генеральной прокуратуре провести проверку в связи с ситуацией, сложившейся на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

Руководство этого предприятия не выплачивало сотрудникам зарплату до тех пор, пока в ситуацию не вмешался сам глава государства. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите», - поручил Путин Куйвашеву.

Однако, по словам президента, «посмотреть» недостаточно: необходимо вмешательство следственных органов, причем не местных, а федеральных - то есть Генпрокуратуры. «Нужно понять, что там реально происходит», - пояснил Путин.

В ходе беседы со свердловским губернатором он передал Куйвашеву поступившие в ходе президентской «прямой линии» жалобы жителей области и подчеркнул, что вопиющие факты невыплаты зарплат на предприятиях вызывают у него удивление. Он напомнил чиновнику о его же собственных недавних заявлениях по поводу своевременной выдачи зарплат бюджетникам Свердловской области.

Источник: NewsInfo