Как Фридрих Великий заботился о своих ветеранах

С солдатами своей армии, добывавшей для королевства новые земли и золотые талеры в обмен на кровь и пот, Фридрих Великий не особо церемонился. Он называл их устно и письменно канальями и негодяями. Генералам рекомендовал выделять побольше гусарских разъездов, чтобы ловить тех, кто не желал идти в атаку во имя короля Пруссии. Казалось бы для прусского повелителя ветераны, искалеченные, израненные в сражениях гренадеры и фузилеры были мусором, никчемным отребьем. Но так ли было на самом деле в королевстве, где армия ценилась превыше всего?

Несмотря на декларирование презрения к солдатской массе, Фридрих Великий все-таки принимал кардинальные меры для устройства ветеранов прусской армии. Иначе было нельзя. Воины должны были понимать, что их самоотверженность все-таки будет оценена государством. Для боя солдат готовился долго. Его муштровали, учили колоть и стрелять. Солдат немецкой армии стоил больших денег. Уже одно это для прусской экономики составляло важный резон для сбережения ветеранов.

Фридрих распорядился оставлять выслуживших срок солдат немецкой армии при ротах, где они имели честь сражаться. Небольшая часть старых вояк обучала молодых новобранцев. Остальные жили в казармах при войсках из-за отсутствия специальных домов призрения.

Тем, кто из-за ран и увечий не мог служить и ходить в караулы, выдавали от имени короля по талеру в месяц из специальной полковой кассы. Так было до конца второй Силезской войны. После этой кампании увечных стало столь много, что король приказал построить сразу три дома для инвалидов. такие военно-социальные учреждения появились в столице Пруссии Берлине, а также в гавани Карла, в Стопе. Для середины 18 века берлинский дом инвалидов был довольно вместителен — рассчитан на 450 солдат. При них состояли также 130 офицеров и 120 служанок. Еду, одежду и кров предоставляли солдатам в таких заведениях без всякой платы. Правда, ветераны обязаны были носить мундиры своих полков.

Король в полной мере использовал административный талант своих старых офицеров. Вышедших из строя по ранению или болезни офицеров назначали губернаторами или правителями областей королевства. Не было такого места — полагалась пенсия в 2000 талеров в год от самого короля. Столько денег давали генералам и некоторым полковникам. Капитаны и младшие офицеры довольствовались 500-600 талерами в год. Это была королевская милость и ее надо было заслужить. Деньги позволяли жить без нужды. Великий Фридрих продолжил хлопоты своего отца о сиротах, вдовах. Для солдатских семей был создан фонд, из которого платили пособия. С 1724 года в Берлине существовал дом призрения для сирот старых солдат. Оттуда набирали потом личный состав для полков гвардии короля. К 1758 году этот сиротский дом давал кров для двух тысяч солдатских сирот.

Источник: NewsInfo