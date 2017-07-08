Образ благородного самурая – красивая легенда?

В сознании западного потребителя, взращённого на кино и литературе 20 века, накрепко отпечатался образ благородного самурая - великого война, чтущего кодекс "Бусидо", знающего "Хагакуре" от корки до корки, способного виртуозно владеть как мечом, так и словом. Японское военное сословие в сознании масс представлялось своего рода аристократами, готовыми в любой миг отдать свою жизнь за хозяина. Мир самураев был романтичен, красив и привлекателен. Они казались храбрыми поэтами, философами, которые соблюдали кодекс чести и были верны своему господину до самой смерти. А об их умении владеть оружием ходили легенды.

Так вот, все эти красивые легенды - ложь. Реальность, изученная на основании исторических документов, оказалась прозаичной и крайне унылой.

Откуда вообще взялось это слово - "самурай"? Первые упоминания о них встречаются в свитках 7-8 веков, где говорится о людях, которые "сабурау" - "служили" кому-то. Первоначально "самураи" совсем не были войнами. Японская военная машина опиралась на рекрутский набор из числа простых крестьян. Но те от военной службы "косили" всеми правдами и неправдами. Поэтому в мирное время покой граждан и безопасность императора обеспечивали аристократы, при которых и находились слуги. Слуг называли "самураями", но в их обязанности входили по большей части хозяйственные работы и удовлетворение потребностей господина.

Хронические междоусобицы заставили многих правителей задуматься о создании собственной профессиональной армии. Первыми это сделали северяне, находившиеся в состоянии латентного конфликта с племенами айнов, живших на соседних островах. Там-то самураи и стали формироваться как сосоловие профессиональных воинов. А вскоре именно они были главной боевой единицецей в клановой войне Минамото и Тайра.

С тех пор ни один конфликт не обходился без них. В целом они как раз на ниве междоусобиц и процветали. Во внешних конфликтах самураи участвовали дважды. Первый раз монголы, во главе с ханом Хубилаем решили покорить острова, но по дороге нарвались на чудовищный шторм, который в летописях остался под названием камикадзе ("ветер богов"). Изрядно поредевшая и уставшая армия завоевателей высыпала на японский берег, в отчаянии целуя земную твердь. После чего была легко разбита "доблестными" сынами страны Восходящего Солнца.

Почувствовав вкус легкой победы, потомки решили и сами попытать счастье на материке, решив захватить Корею в 17 веке, но были жестоко побиты отрядами местного ополчения. На этом интернациональные военные подвиги самураев закончились, и они вернулись к своей привычной, внутриклановой возне.

До середины 15 века в ряды самураев мог записаться любой желающий. Свежее мясо именовали асигару, арсенал их состоял в основном из бамбуковых копий, век был короток и часто заканчивался на ближайшем поле брани. Тем, кто умудрялся уцелеть, приходилось тяжело карабкаться по иерархической лестнице. Но труды многих вознаграждались. Так, сын дровосека Тотетоми Хидэёси добрался до должности сёгуна. Хотя в молодости тоже размахивал бамбуковым шестом.

Он был мудрым правителем, и закрыл самурайское сословие для посторонних. Отныне звание самурая передавалось по наследству. Кроме них никто в стране не мог носить оружия. Довершил формирование касты Токугава Иэясу, который разрешил самураям не платить налоги, наделил их судебной властью и роздал государственные чины.

Источник: NewsInfo