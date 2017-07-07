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СМИ: Белый дом согласен оставить Асада у власти в Сирии

СМИ: Белый дом согласен оставить Асада у власти в Сирии
Мир | 07.07.2017


Администрация американского лидера Дональда Трампа разработала принципиально новую стратегию взаимодействия с другими государствами по вопросу урегулирования кризисной ситуации в Сирии: этот план предполагает возможность, что у власти в стране останется действующий президент Башар Асад.

Как пишет интернет-портал The Daily Beast со ссылкой на анонимный источник в Белом доме, администрация Трампа готова поддержать российскую идею создания «зон безопасности» на сирийской территории и не противодействовать работе военных патрулей РФ в проблемных районах Сирии.

По словам источника, в пояснительной записке к плану говорится, что основной задачей действий официального Вашингтона в Сирии является полное и окончательное уничтожение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» и вытеснение ее боевиков из захваченных ими населенных пунктов и регионов.

При этом, как утверждает источник в Белом доме, американские власти не собираются передавать сирийскому правительству отбитые у террористов земли или самостоятельно их контролировать: план якобы предусматривает передачу этих территорий под контроль так называемой оппозиции, которую США поддерживают с самого начала конфликта и считают политической силой.

The Daily Beast пишет, что новый американский план сирийского урегулирования, вероятнее всего, будет представлен на проходящем сейчас саммите «Большой двадцатки», в котором принимают участие президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также главы МИД обеих стран Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

Источник: NewsInfo

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