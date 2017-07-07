Siemens встревожен новостью о поставке его продукции в Крым

Руководство концерна Siemens заявило о намерении тщательно проанализировать ситуацию вокруг поставки в Крым произведенных немецкой компанией турбин для строительства Севастопольской ТЭС. Эта информация появилась накануне в СМИ и произвела фурор, поскольку подобные контракты подпадают под действие антироссийских санкций Запада.

«Мы не располагаем достоверными сведениями о доставке наших турбин в Крым. Однако мы серьезно относимся к этой неподтвержденной информации и уже создали специальную рабочую группу по данному вопросу, которая приступила к тщательному анализу и прояснению фактической ситуации», - говорится в официальном заявлении пресс-службы Siemens.

В концерне пояснили, что турбины поставлялись определенному заказчику строго на условиях соблюдения всех ограничительных условий санкционного режима. Если выяснится, что поставка в Крым действительно состоялась, то Siemens расценит это как нарушение контрактных обязательств со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом заказчика, о котором идет речь, компания назвать отказалась.

Информация о поставке турбин на Севастопольскую ТЭС впервые появилась на ленте информагентства Reuters, которое ссылалось на собственные анонимные источники. В сообщении говорилось, что установка турбин пока только планируется. Siemens, комментируя эти новости, категорически опроверг причастность к каким-либо планам поставки своей продукции в Крым и заявил о соблюдении «всех ограничений экспортного контроля».

Речь идет о двух турбинах SGT5-2000E, которые кто-то видел на разгрузке судна в севастопольском порту. Строительство Севастопольской ТЭС ведет российская компания «Технопромэкспорт». Она подтвердила, что действительно купила на вторичном рынке четыре комплекта газотурбинных установок для использования на крымских электростанциях, но впоследствии модернизировала их на отечественных заводах до такой степени, чтобы они перестали считаться продукцией, подпадающей под действие западных санкций.

Источник: NewsInfo