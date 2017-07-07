Рособрнадзор наказал пять вузов за неисполнение предписаний

По итогам проведенных в российских высших учебных заведениях проверок Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) наложила различные взыскания на пять вузов. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета лишились права набирать абитуриентов на обучение.

Еще два вуза - Липецкий институт управления и Московский банковский институт - по решению Арбитражного суда и на основании приказа Рособрнадзора лишились лицензий, действие которых было прекращено. Теперь эти вузы, согласно российскому законодательству, обязаны прекратить образовательную деятельность.

Кроме того, санкциям федеральной службы подвергся Институт дружбы народов Кавказа, частично лишившийся государственной аккредитации (ее наличие является подтверждением тому, что работа вуза отвечает федеральным образовательным стандартам). Он сохранил право продолжать образовательную деятельность и выдавать дипломы собственного (а не установленного Минобрнауки) образца, но больше не сможет предоставлять своим студентам отсрочку от призыва в армию. В сообщении на сайте Рособрнадзора уточняется, что госаккредитация у Института дружбы народов Кавказа отозвана по специальностям «Сервис и туризм» (бакалавриат) и «Юриспруденция» (магистратура).

Источник: NewsInfo