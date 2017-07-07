Путин и Трамп впервые пожали друг другу руки. Видео

Первая личная встреча российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоялась в кулуарах саммита G20, который проходит сейчас в Гамбурге. В ожидании первого заседания, основной темой которого стала международная борьба с терроризмом, два президента оказались за одним столом.

Рукопожатие Путина и Трампа определенно стало главной видеоновостью сегодняшнего дня, многие западные телеканалы транслируют запись в замедленном режиме, фиксируя малейшие подробности происходящего.

«Они пожали друг другу руки и сказали друг другу, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав их не забегать вперед и дождаться результатов предстоящих переговоров Путина с Трампом (они состоятся в Выставочном центре Гамбурга сегодня в 17:00 мск).

«И тогда будет понятно», - резюмировал официальный представитель российского лидера, заверив, что Путин принял к сведению заявление Трампа о дестабилизирующей роли РФ в украинском конфликте и кризисных ситуациях в других регионах.

По словам Пескова, президент России с нетерпением ждет двусторонней встречи со своим американским коллегой, поскольку у него накопилось много вопросов. Ранее своими ожиданиями насчет переговоров с лидером РФ поделился Дональд Трамп, отметив, что у них будет «много вопросов для обсуждения».

На саммите «Большой двадцатки» присутствуют и главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон, между которыми также запланированы переговоры.

Источник: NewsInfo