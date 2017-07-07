Курсы валют: USD 08/07 60.3792 0.1366 EUR 08/07 68.947 0.5656 Фондовые индексы: РТС 18:18 994.65 -1.69% ММВБ 18:18 1911.10 -0.63%
rss новости   rss статьи   rss все

Холодное лето 2017-го: Москва в «мешке арктического холода»

Холодное лето 2017-го: Москва в «мешке арктического холода»
Общество | 07.07.2017


Специалисты погодного центра «Фобос» поведали крайне неприятное для москвичей и гостей города известие: оказывается, в предстоящие выходные, 8-9 июля, в столице ожидается по-настоящему осенняя погода, совершенно нехарактерная для «макушки лета».

«Температура едва достигнет даже климатических показателей сентября», - с сожалением констатировали синоптики, объяснив, что Москва окажется в «мешке арктического холода» из-за воздушных масс, прибывших в центральную часть России из соответствующего региона.

Предстоящей ночью похолодает до 8°С, в субботу вряд ли будет теплее 15°С (это на 7°С ниже климатической нормы), в ночь на воскресенье ожидается 10°С, а днем ситуация немного наладится - столбики термометров поднимутся до отметки в 19°С.

Положение дел омрачится осадками в виде дождей, которые не прекратятся до начала следующей недели, когда в Москву придет потепление якобы аж до 25°С. Впрочем, это счастье посетит столицу ненадолго - буквально до среды, которая вновь принесет москвичам холода и дожди.

Примечательно, что прогнозы погоды для столичного региона в последнее время меняются «с точностью до наоборот». Так, еще недавно синоптики обещали в середине следующей недели «настоящее лето» с жарой около 27°С и ясным небом. Но ранее несколько авторитетных метеорологов дали понять, что в нынешнем сезоне уже не стоит особо рассчитывать на летний зной: скорее всего, температура так и останется преимущественно на нижней границе климатической нормы, едва до нее дотягивая.

 

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
Диссертацию главы Минкульта РФ признали высоконаучной
Заявителям, пытавшимся оспорить научную степень Владимира Мединского, ответили отказом: в Белгородском государственном университете сочли, что «докторская» министра достойна похвал
Степан Яковлев – неизвестный русский герой. Один в поле воин
Ранняя история вандалов
Как создать боевое настроение в войске?
Кто такие половцы?
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru