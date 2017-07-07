Холодное лето 2017-го: Москва в «мешке арктического холода»

Специалисты погодного центра «Фобос» поведали крайне неприятное для москвичей и гостей города известие: оказывается, в предстоящие выходные, 8-9 июля, в столице ожидается по-настоящему осенняя погода, совершенно нехарактерная для «макушки лета».

«Температура едва достигнет даже климатических показателей сентября», - с сожалением констатировали синоптики, объяснив, что Москва окажется в «мешке арктического холода» из-за воздушных масс, прибывших в центральную часть России из соответствующего региона.

Предстоящей ночью похолодает до 8°С, в субботу вряд ли будет теплее 15°С (это на 7°С ниже климатической нормы), в ночь на воскресенье ожидается 10°С, а днем ситуация немного наладится - столбики термометров поднимутся до отметки в 19°С.

Положение дел омрачится осадками в виде дождей, которые не прекратятся до начала следующей недели, когда в Москву придет потепление якобы аж до 25°С. Впрочем, это счастье посетит столицу ненадолго - буквально до среды, которая вновь принесет москвичам холода и дожди.

Примечательно, что прогнозы погоды для столичного региона в последнее время меняются «с точностью до наоборот». Так, еще недавно синоптики обещали в середине следующей недели «настоящее лето» с жарой около 27°С и ясным небом. Но ранее несколько авторитетных метеорологов дали понять, что в нынешнем сезоне уже не стоит особо рассчитывать на летний зной: скорее всего, температура так и останется преимущественно на нижней границе климатической нормы, едва до нее дотягивая.

Источник: NewsInfo