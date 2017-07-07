Диссертацию главы Минкульта РФ признали высоконаучной

В НИУ «БелГУ» (Белгородском госуниверситете) сегодня состоялось совещание диссертационного совета, на повестке которого был всего один вопрос - оценка требования лишить главы российского министерства культуры Владимира Мединского ученой степени из-за «грубейших ошибок» и «полное пренебрежение к принципу доказательности» в его докторской диссертации «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII вв.».

Открытое голосование, в котором приняли участие 22 из 25 членов совета, завершилось в пользу министра: большинство выступавших на заседании оценили его диссертацию положительно и даже отметили ее высокий научный уровень. Формальных нарушений в присвоении Мединскому звания доктора наук совет не обнаружил - только «некоторые неточности» в его диссертации, которые, впрочем, не сказались на ее научной ценности в целом.

Работу министра признали соответствующей теме, а претензии заявителей по поводу ее неоригинальности и ненаучности методологии - поверхностными и несущественными. Профессор Владимир Фурсов и вовсе заявил, что на фоне достоинств диссертации Мединского, которая «решает крупную научную проблему», ее недостатки «улетают в облака».

Один из профессоров БелГУ - Наталья Бросова - вместе с двумя другими членами диссертационного совета отказалась от участия в голосовании, раскритиковав труд министра за «несколько поверхностные и необъективные» выводы и неспособность использовать научную терминологию. «Его диссертация воспринимается как познавательное, занимательное чтение, но не более того», - резюмировала Бросова, напомнив, что объективность исследования должна служить не Отечеству, а только истине.

Информагентство «Бел.ру» приводит мнения других членов совета, которые тоже критически отнеслись к диссертации министра культуры, констатировав присутствие в ней мелких неточностей и элементов «идеологической тенденциозности».

В результате 19 из 22 участников заседания диссертационного совета признали необоснованным требование о лишении Мединского докторской степени и подтвердили научную ценность его работы, трое воздержались от голосования, а голосов «против» не прозвучало.

Лишить министра научного звания требовали историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» филолог-латинист Иван Бабицкий. На заседании совета БелГУ их представлял кандидат физико-математических наук Андрей Заякин. Выступая, он упомянул, в частности, манеру Мединского ссылаться на несуществующие источники и игнорирование им большинства исследований из приведенного в конце диссертации списка библиографии.

В заявлении, подготовленном еще в 2012 году, приводятся конкретные примеры «грубейших ошибок», допущенных в диссертации Мединского, и фрагменты текста, которые, как считают в «Диссернете», министр полностью скопировал из опубликованных в интернете источников. Собственно плагиатом заявители назвали один абзац из работы министра, но он, по их словам, фигурировал на защите как часть авторской концепции. Кроме того, заявители пытались оспорить методический принцип, сформулированный главой Минкульта: он объявил критерием истинности и достоверности исторического труда его соответствие «интересам России».

Сам Мединский незадолго до сегодняшнего заседания написал статью, в которой назвал обвинения в свой адрес смехотворными, напомнил о принципиальном отсутствии «истинно верных» и «истинно научных» исторических концепций в науке, а также отметил «оскорбительный тон» заявления «Диссернета» и допущенные его авторами формальные нарушения протокола.

Ранее по поручению ВАК (Высшей аттестационной комиссии) заявление должны были рассматривать диссертационные советы УрФУ и МГУ, но они отказались это делать, сославшись на формальные причины. Решение БелГУ в ближайшие полгода будет рассмотрено экспертным советом ВАК, а затем - ее президиумом. В обоих случаях ученые имеют право не согласиться с выводами белгородских коллег.

Источник: NewsInfo