"Типичный русский" Борис Сафонов - первый дважды герой в северном небе

Талантливейший летчик-истребитель морской авиации Борис Сафонов погиб еще на первом году войны, однако его заслуги столь велики, что пришлись бы впору многим прославленным асам, сражавшимся и над Берлином.

Борис Феоктистович Сафонов родился в Тульской губернии в августе 1915 года, в крестьянской семье. Происхождение этого блестящего пилота наложило отпечаток на характер. Один из британских летчиков, которому довелось видеть Сафонова в деле, отметил потом: «Сафонов был типичным русским, коренастым, солидным, методичным и неторопливым».

Нетипичным сделал Сафонова талант. Семь классов, фабрично-заводское училище — все как у людей. Но с 1931 года добавился аэроклуб. Тоже не бог весть какое достижение, в межвоенный период страна бредила небом, мальчишки хотели стать летчиками так же, как потом их сверстники из 1960-х — космонавтами. Единственное, что стоит отметить: инструктором Сафонова в аэроклубе была не кто-нибудь, а Валентина Гризодубова, будущий кумир той самой молодежи конца 1930-х.

В 1933 году Сафонов призван в армию, направлен в летную школу в крымской Каче, откуда попал в Белоруссию, где и прослужил до 1940 года. В этот год, по личному рапорту, Сафонова перевели на Кольский полуостров, командиром эскадрильи в 72-й смешанный авиаполк Северного флота. Там он и встретил войну — в возрасте 25 лет. Летал на И-16, первый раз поднялся на перехват сразу 22 июня 1941 года, атаковал немецкий бомбардировщик He 111. Сбить самолет не удалось — лишь повредить и заставить убраться. Первую победу Сафонов одержит 24 июня. А к 28 августа на его счету было уже 130 вылетов, 32 воздушных боя и 11 официально сбитых. Почему так важна поправка «официально» именно в случае с Сафоновым — поясним ниже.

16 сентября комэск Борис Сафонов получает звание Героя Советского Союза. На тот момент его эскадрилья снесла с неба уже 50 самолетов противника, из них 16 — лично командир. В том же сентябре на Северном флоте появились союзники — англичане на своих истребителях «Харрикейн». Сафонов стал первым летчиком, освоившим эту машину. Его заключения о необходимых изменениях в составе бортового вооружения были учтены при организации поставок «Харрикейнов» по ленд-лизу. В октябре 1941 года майор Сафонов стал командиром 78-го истребительного авиаполка на тех самых «Харрикейнах». К концу января 1942 года на его груди добавилось два ордена Красного Знамени.

В марте 1942 года подполковник Сафонов вернулся в 72-й полк, уже ставший 2-м гвардейским, и пересел на другую ленд-лизовскую машину — американский P-40E «Киттихок». Одновременно он получил «Distinguished Flying Cross» — «Крест за выдающиеся летные заслуги», высшую награду для авиаторов Британии. За всю войну только четыре советских пилота были удостоены этого ордена. «Сафонов — самый популярный летчик-истребитель среди английских летчиков, находившихся на Северном флоте. Его мужество, отвага, геройство являлись примером для всего летного состава ВВС СФ, а также англичан. Если будет решен вопрос о представлении к английским наградам — Сафонов является самой подходящей и популярной кандидатурой», — говорилось в тексте представления к этой награде.

Сафонов был грамотным тактиком истребительной авиации, осторожным и вдумчивым. ВВС Красной Армии встретили войну с уставным построением в звенья из трех самолетов, а в бою эта схема неудобна в управлении и применении. Сохранились свидетельства, что Сафонов еще до войны утверждал, что пора переходить на более гибкую и цельную схему с построением в пары «ведущий-ведомый». Именно так воевали истребители Люфтваффе, и на эту схему советская авиация переучивалась уже в ходе войны. Принципом Бориса Сафонова было записывать на свой счет не более одного сбитого самолета за один бой. Формальный счет аса — 22 сбитые машины противника — не отражал его боевой эффективности и близко.

Сослуживцы вспоминали, что для Сафонова было нормально самостоятельно сбить в групповом бою 2–3 машины, себе оставить одну, а остальные своей волей расписать по подчиненным. По некоторым оценкам, его реальный счет за неполный год войны мог доходить и до 40 самолетов.

Как сложилась бы военная карьера Бориса Сафонова, гадать трудно. 30 мая 1942 года четверка «Киттихоков» 2-го гвиап вылетела на прикрытие проводки союзного конвоя PQ-16. С дороги из-за неисправности вернулся ведомый Сафонова, и подполковник увел в бой три машины.

Обстоятельства последнего боя Сафонова скудны. Тройка «Киттихоков» североморцев атаковала шестерку бомбардировщиков Ju 88, рвавшуюся к ордеру конвоя. В свалке Сафонов сбил две машины и исчез. Радиопереговоры сохранили только краткие рапорты Сафонова: «сбил одного», «сбил второго», а потом — «мотор». Моряки с каравана видели, как один из советских «Киттихоков» вошел в крутое пике и врезался в воду.

Одной из версий гибели Сафонова является отказ двигателя, который на тот момент был сущим бичом этих истребителей. 14 июня 1942 года Борису Сафонову было вторично присвоено звание Героя Советского Союза. Примечательно, что представление было подписано всего за три дня до его гибели, 27 мая. Сафонов стал первым в СССР, кто получил золотую звезду дважды именно во время войны.

Как знать, не стал бы Сафонов советским асом номер один в Великой Отечественной, не оборвись его военная судьба так рано. В морской авиации его уважали после войны безмерно.

Например, 2-й гвиап, которым он командовал, в 1948 году стал 174-м гвардейским Печенгским истребительным авиаполком имени Б.Ф.Сафонова. Один из перехватчиков МиГ-31, до недавнего времени стоявший на вооружении этого полка, носил собственное имя «Борис Сафонов». С 2006 года самолет стоит в музее ВВС Северного флота в поселке Сафоново на Кольском полуострове.

Источник: NewsInfo