Десять самых нелепых методов лечения у разных народов

10 место: Во-первых, конечно, нельзя не обратить внимание на метод жителей древнего Междуречья: они лечили все болезни одним и тем же способом – закапывались по шею в горячий песок, а сверху лили воду на кончик носа. Почему именно на кончик – никто не знает, но есть предположение, что именно кончик носа в Междуречье считали главной точкой организма. Впрочем, помогало это или нет – сейчас сказать трудно.

9 место: Тоже хороший метод – повиснуть вниз головой на цветущей лиане в тот момент, когда из-за горизонта появляется новая луна. Это практиковали в Индии При этом желательно читать определенные стихи из Рамаяны и перебирать четки. Так, говорят, можно запросто вылечить болезни позвоночника, включая люмбалгию, правда, непонятно, как лезть на лиану, если вас скрючило пополам.

8 место: Лежать неподвижно на спине 48 часов и держать на груди плошку с водой. Когда солнце зайдет во второй раз, в воду непременно перейдут все ваши болячки, включая чесотку и помрачение ума. Так говорят тайские целители ортодоксальной школы.

7 место: Врачи, которые борются с нехорошими насекомыми – это была отдельная специальность. Если кто-нибудь на вас нападет – немедленно бегите за вороной, сажайте ее на подставку перед листьями чертополоха, чертите вокруг себя паутину с тремя нитями на каждой стороне и зовите кого-нибудь, что умеет играть на волынке – так лечились древние шотландцы. Кстати, они же первыми описали моль – крылатую собаку, поедающую шерстяные одеяла.

6 место: Три дня в темной комнате в обществе 20-ти обезьян. Так лечились в Родезии. Единственное, что позволялось больному – это три очищенных стебля сахарного тростника и чашка воды в день. Говорят, все болезни как рукой снимает.

5 место: В Китае рекомендовали сидеть неподвижно две недели и читать молитвы.

4 место: Австралийские аборигены стоят неподвижно в стволе дерева, на котором есть пчелиное гнездо.

3 место: Медовая терапия, к которой частенько прибегала Клеопатра. Сначала вас должны основательно покусать пчелы – для этого их злили специальные люди, а потом на места укусов прикладываются медовые соты. Клеопатра серьезно никогда не болела.

2 место: Друиды настоятельно рекомендовали больным настой на ядовитых травах и грибах. Правда, его нужно было пить до того, как вы заболели, для профилактики. Когда современные ученые узнали рецепт этого настоя, они пришли в ужас. Сейчас такие дозы таких веществ в таком сочетании считают смертельными.

1 место: Древний способ индейцев навахо. Этим лечили зубную боль, желудочные колики, проблемы с позвоночниками, ожоги и серьезные раны. Надо в полночь, когда нет луны, выйти на гору и встать лицом на восток, дотронуться до своего носа, потом до правого и левого уха и выпить настойку на когте барса, помете орла, порошке из панциря черепахи и коре столетней сосны. Если после этого не будете скакать как молодой бычок – значит, либо вы неправильно выбрали время, либо вам попалась несвежая черепаха.

Источник: NewsInfo