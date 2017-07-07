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На улицы испанских городов выпускают быков

На улицы испанских городов выпускают быков
Общество | 07.07.2017


В Испании сегодня стартовала традиционная фиеста в честь покровителя быков – святого Фермина. В Памплоне ее начало обычно отмечают сигнальной ракетой, после чего боевых быков выпускают на улицу, и появление там становится смертельно опасным для прохожих (что, впрочем, не отпугивает любителей острых ощущений – скорее, наоборот, привлекает).

Праздник проводится также в Мадриде, Барселоне и Сарагосе, быков выпускают каждое утро до 14 июля.

Быки бегут до арены для корриды в сопровождении смельчаков, которые стараются увернуться от рогов, демонстрируя свою ловкость и бесстрашие.

В нынешнем году первый традиционный забег быков в Памплоне сопровождала акция протеста активистов-зоозащитников, которые регулярно выражают негодование по поводу эксплуатации крупного рогатого скота на потеху публике. Эти же активисты борются с корридой, своеобразным прологом к которой является энсьерро (так забеги быков называют жители Испании).

Слово «энсьерро» обозначает пробег быков именно в городских условиях (а в Испании бывает и иначе: всадники прогоняют скот по улицам сел и деревень, что является неотъемлемым элементом многих местных праздников). Всемирную известность этой традиции принес писатель Эрнест Хемингуэй, прославивший ее в романе «Фиеста».

Длина маршрута, по которому движутся быки, обычно составляет около километра, он огорожен легко преодолимыми деревянными барьерами из брусьев (через них в любой момент могут перелезть бегуны, спасающиеся от рогов).

Среди тех, кто рискует бежать впереди быков, большинство обычно составляют участники местных клубов любителей корриды, у которых даже есть специальная «униформа» на этот случай. Кроме того, активное участие в забегах принимают иностранные туристы (их бывает до половины от общего числа тех, кто решается рискнуть жизнью и здоровьем, а в некоторые годы доля приезжих на забеге достигала 70%).

Участвовать в бегах разрешается всем желающим. Наибольшей популярностью это опасное развлечение пользуется у американцев, австралийцев и жителей Новой Зеландии, которые специально каждый год приезжают в Испанию в начале июля. 

 

 

Источник: NewsInfo

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