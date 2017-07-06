Безумие - болезнь или Дар Богов

В истории психических расстройств всегда было противостояние между эмпирическим и мистическим объяснением этого явления. Безумие отчуждает человека, но тем самым ведет к познанию собственной сути, вскрывает истину о человеке, таящуюся в его сознании. Безумие есть проявление темной глубины, присутствующей в каждом человеке. Но оно притягательно не только своей таинственностью и определенной свободой, но и другой стороной, ведь как вещает нам наследие античности, безумие — не только тьма, но и знание.

Особое звучание проблема приобретала на современном этапе развития, когда резко встал вопрос о пределах нормы и границах человеческой личности.

В Античности полезными формами безумия считались поэтическое вдохновение, дар предсказания и экстаз, в особенности безумие Диониса.

Одним из первых, кто дал описание сумасшествию, был Платон. В диалоге «Федр» он различает два вида безумия - болезнь и божественный дар: «Сумасшествие, если считать его даром небес, это тот канал, по которому мы получаем благословение,..., согласно свидетельству наших предков, сумасшествие благороднее, чем трезвый взгляд на вещи, сумасшествие идет от бога, в то время как рассудительность – черта человека».

Тогда как соматическое расстройство считалось болезнью души и, как описал Платон в «Тимее», несло зло, божественное безумие давало настоящее знание и потому имело позитивное значение.

В средние века тоже существовало так называемое разрешённое безумие. К нему относились экстаз, восторг и видения. Но со временем безумие всё чаще расценивалось как одержимость бесами и демонами. К тому же идея того, что психическая болезнь была послана человеку за какой-то моральный проступок и от нее можно избавиться путем экзорцизма, превалирует в Библии. В средние века сумасшествие часто пытались излечить магией и заклинаниями, пытаясь при этом изгнать злого беса из больного. Считалось, что существует вероятность заменить одного беса другим, и таким образом неудачное «лечение» не ставилось никому в вину.

Эпоха Просвещения принесла новое определение сумасшествия и объясняло безумие как расстройство изначально здорового разума. Таким образом сумасшествие противопоставлялось разуму и могло быть обосновано и описано. Доказательство невозможности безумия без разума привёл Артур Шопенгауэр, обосновавший свою теорию тем, что животные не сходят с ума, так как не имеют разума.

В XIX веке безумие начинает рассматриваться как психическое расстройство, безумцы превращаются в больных, а изоляция сумасшедших является наиболее распространенным "лечением". М. Фуко в книге "История безумия в классическую эпоху" приходит к фундаментальному выводу о том, что безумия, как болезни, до XIX века не существовало. В исследовании показано, что психиатрия не просто стала по-новому изучать психические болезни, но что она и создала их.

Источник: NewsInfo