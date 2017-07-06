История создания мира в скандинавской мифологии
Корова Аудумла лизала покрытые инеем солёные камни, чтобы питать Имира молоком из своих сосцов, и от тепла ее языка и холода камней родился Бури. Его сын Бёр взял себе в жёны внучку Имира великаншу Бестлу, и она родила ему трёх сыновей-асов: Одина, Вили и Ве. Асы убили своего прадеда Имира, а из его тела сотворили Мидгард: из мяса — землю, из костей — горы, из волос — растения, из мозга — облака, из черепа — небосвод, каждый из четырёх углов которого они свернули в рог и посадили туда по ветру. Из ран Имира вытекло столько крови, что в ней утонули все инеистые великаны (и даже Аудумла). Спасся лишь Бергельмир со своей женой, и они положили начало новому роду гримтурсенов.
Сотворив мир, Один и его братья задумали его населить. На берегу моря они нашли два дерева: ясень и ольху (по другим источникам — иву). Из ясеня сделали мужчину, а из ольхи — женщину.
Затем Один вдохнул в них жизнь, Вили дал им разум, а Ве — кровь и румяные щеки. Так появились первые люди: мужчина — Аск, и женщина — Эмбла (см. Аск и Эмбла).
За морем, к востоку от Мидгарда, асы создали страну Ётунхейм и отдали её во владение Бергельмиру и его потомкам.
Со временем асов стало больше, тогда они построили для себя страну высоко над землёй и назвали её Асгардом.