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История создания мира в скандинавской мифологии

Культура | 06.07.2017


История создания мира в скандинавской мифологии
В начале была чёрная бездна Гинунгагап, по оба края которой лежали царства: льда — Нифльхейм и огня — Муспелльхейм. В Нифльхейме был родник Хвергельмир и двенадцать мощных потоков (Эливагар) брали из него своё начало. Мороз превращал воду в лёд, но источник бил не переставая, и ледяные глыбы продвигались к Муспелльхейму. Когда лёд подошёл близко к царству огня, он стал таять, и искры, вылетевшие из Муспелльхейма, смешались с растаявшим льдом и произвели великана Имира и телицу Аудумлу. Из пота Имира родилась пара — мужчина и женщина, а одна нога с другой зачала сына. Это были первые инеистые великаны.

Корова Аудумла лизала покрытые инеем солёные камни, чтобы питать Имира молоком из своих сосцов, и от тепла ее языка и холода камней родился Бури. Его сын Бёр взял себе в жёны внучку Имира великаншу Бестлу, и она родила ему трёх сыновей-асов: Одина, Вили и Ве. Асы убили своего прадеда Имира, а из его тела сотворили Мидгард: из мяса — землю, из костей — горы, из волос — растения, из мозга — облака, из черепа — небосвод, каждый из четырёх углов которого они свернули в рог и посадили туда по ветру. Из ран Имира вытекло столько крови, что в ней утонули все инеистые великаны (и даже Аудумла). Спасся лишь Бергельмир со своей женой, и они положили начало новому роду гримтурсенов.

Сотворив мир, Один и его братья задумали его населить. На берегу моря они нашли два дерева: ясень и ольху (по другим источникам — иву). Из ясеня сделали мужчину, а из ольхи — женщину.

Затем Один вдохнул в них жизнь, Вили дал им разум, а Ве — кровь и румяные щеки. Так появились первые люди: мужчина — Аск, и женщина — Эмбла (см. Аск и Эмбла).

За морем, к востоку от Мидгарда, асы создали страну Ётунхейм и отдали её во владение Бергельмиру и его потомкам.

Со временем асов стало больше, тогда они построили для себя страну высоко над землёй и назвали её Асгардом.

Источник: NewsInfo

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