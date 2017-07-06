Когда и где умер Гитлер?

Ранее в этом году ФБР рассекретило документы, в которых говорится, что Адольф Гитлер вовсе не умер в 1945 году, а отправился на подводной лодке в Аргентину, где и прожил до конца своей жизни.

Насколько известно, 30 апреля 1945 года Гитлер покончил с собой в подземном бункере. Его тело было идентифицировано и отправлено в Москву.

Но возможно ли такое, что Советы на самом деле лгали, а самый ненавистный человек в истории на самом деле сбежал в 1945 году в Аргентину, где прожил буколическую и мирную жизнь в красивых предгорьях Анд? Этим вопросом задаются многие туристы покупая путевку тез тур аргентина бразилия. В документах говорится, что Адольфу Гитлеру c Евой Браун якобы помог сбежать в Аргентину Аллен Даллес, руководитель резидентуры УСС (Управления стратегических служб) в Берне.

Что самое удивительное, в Федеральном бюро расследований практически изначально знали, что Гитлер осел где-то в предгорьях Анд, поскольку в августе месяце 1945 года анонимный информатор в обмен на политическое убежище предоставить ведомству информацию о нем. Информатор не просто знал о том, что Гитлер прибыл в Аргентину, он был одним из четырех мужчин, которые встречали немецкие подводводные лодки, которых, по его словам, было две, при этом Гитлер с Евой Браун находился на борту второй.

Позже аргентинец сообщил американскому ведомству о том, что лидер нацистов живет на ранчо под сильной охраной. Также он поведал и другие подробности, включая то, что Гитлер страдает от астмы и язвы. "Если вы пойдете в отель в Сан Антонио, в Аргентине, я сведу вас с человеком, который расскажет, где находится то самое ранчо, на котором скрывается Гитлер", - сказал он.

Все сведения были получены главой ФБР Дж. Эдгаром Гувером и переправлены в военное ведомство. В конечном итоге, согласно документам, ФБР пришло к выводу, что в связи с ограниченностью информации невозможно отследить место нахождения Гитлера.

Источник: NewsInfo