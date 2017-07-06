Курсы валют: USD 07/07 60.2426 0.6639 EUR 07/07 68.3814 0.706 Фондовые индексы: РТС 18:50 1011.79 0.39% ММВБ 18:50 1923.22 0.10%
rss новости   rss статьи   rss все

Июньская инфляция шокировала экспертов Центробанка

Июньская инфляция шокировала экспертов Центробанка
Страна | 06.07.2017


Рост инфляции в июне на 4,4% оказался «шоком» и «негативным сюрпризом» для Центробанка РФ, заявил департамента денежно-кредитной политики финансового регулятора Игорь Дмитриев. По его словам, сама тенденция не стала неожиданностью для ЦБ: в июне традиционно дорожает плодоовощная продукция, это предсказуемый сезонный фактор - просто рост инфляции «произошел сейчас чуть быстрее».

На вопрос о том, чего ждать в июле, Дмитриев тоже ответил с оптимизмом. «Не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%», - предположил он, добавив, что «за июль пока не уверен».

Напомним, целевой прогноз Центробанка РФ по инфляции составляет 4% в годовом выражении, и оснований для его пересмотра в сторону понижения Дмитриев не видит: ранее определенный оптимизм в этом смысле внушали укрепление рубля и высокие показатели прошлого сельскохозяйственного сезона (хороший урожай), но сейчас эти факторы уже исчерпали свое влияние на ситуацию.

В СМИ уже прозвучали предположения о том, что повышенная интенсивность сезонного «всплеска» цен на плодоовощную продукцию могла быть вызвана аномально холодной погодой, установившейся в России с весны. Ранее Минэкономразвития РФ в регулярном аналитическом докладе по текущей ситуации объяснило погодными условиями рост безработицы в стране. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству Екатерина Лахова в связи с этим высказала подозрение, что для подрыва российской экономики используется климатическое оружие. «Известно же, что с помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий», - заявила она.

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Как создать боевое настроение в войске?
Кто такие половцы?
Зона комфорта – страдание
"Русских в плен не брать!"
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru