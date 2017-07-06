Июньская инфляция шокировала экспертов Центробанка

Рост инфляции в июне на 4,4% оказался «шоком» и «негативным сюрпризом» для Центробанка РФ, заявил департамента денежно-кредитной политики финансового регулятора Игорь Дмитриев. По его словам, сама тенденция не стала неожиданностью для ЦБ: в июне традиционно дорожает плодоовощная продукция, это предсказуемый сезонный фактор - просто рост инфляции «произошел сейчас чуть быстрее».

На вопрос о том, чего ждать в июле, Дмитриев тоже ответил с оптимизмом. «Не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%», - предположил он, добавив, что «за июль пока не уверен».

Напомним, целевой прогноз Центробанка РФ по инфляции составляет 4% в годовом выражении, и оснований для его пересмотра в сторону понижения Дмитриев не видит: ранее определенный оптимизм в этом смысле внушали укрепление рубля и высокие показатели прошлого сельскохозяйственного сезона (хороший урожай), но сейчас эти факторы уже исчерпали свое влияние на ситуацию.

В СМИ уже прозвучали предположения о том, что повышенная интенсивность сезонного «всплеска» цен на плодоовощную продукцию могла быть вызвана аномально холодной погодой, установившейся в России с весны. Ранее Минэкономразвития РФ в регулярном аналитическом докладе по текущей ситуации объяснило погодными условиями рост безработицы в стране. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству Екатерина Лахова в связи с этим высказала подозрение, что для подрыва российской экономики используется климатическое оружие. «Известно же, что с помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий», - заявила она.

Источник: NewsInfo