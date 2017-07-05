Выдающиеся цитаты Адриано Челентано из "Укрощение строптивого"
— Сколько вам лет?
— Не помню.
— Я бы дал меньше…
***
— Ты на самом деле такой или просто притворяешься?…
— Я в самом деле такой. Просто притворяюсь.
***
— Животные — это тебе не люди, с ними можно договориться.
***
— Ну и вечерок выдался. Собственная собака ставит мне мат.
***
— До встречи в Милане.
— А ты скоро туда приедешь?
— Да, скоро — через 3—4 года.
***
— Я вернулась, чтобы сказать, что ты ненормальный, хам, женоненавистник, грубиян и мужлан!
— А кроме этого?
— Ты еще и хвастун.
— Понял. Ты в меня влюбилась.
***
– Можете разговаривать, но я вас не слушаю.
***
— Вам сколько сахара?
— Два, но чтоб я видел.
***
— С вашего позволения, представлюсь. Меня зовут…
— На этом и закончим. Не хочу перегружать память.
***
— Ты еще ничего не сказал мне про мое платье…
— А мне нужно что-то сказать?
— Положим, оно надето для тебя… Что тебе нравится, что не нравится — могу я про это узнать? — Ты же была в нем вчера…
— Нет, вчера я была одета в другое платье, а сегодня на мне платье от Валентино.
— От Валентино… Так оно еще и не твое?
***
-На кого он только в суд не подавал. На нас всех, на всех. -И даже на меня. -А вы кто? -Судья...
***
— Да или нет? Каков будет твой положительный ответ?
***
— Меня зовут Лиза. — Вы в этом не виноваты.