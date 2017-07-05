Выдающиеся цитаты Адриано Челентано из "Укрощение строптивого"

— Сколько вам лет?

— Не помню.

— Я бы дал меньше…

***

— Ты на самом деле такой или просто притворяешься?…

— Я в самом деле такой. Просто притворяюсь.

***

— Животные — это тебе не люди, с ними можно договориться.

***

— Ну и вечерок выдался. Собственная собака ставит мне мат.

***

— До встречи в Милане.

— А ты скоро туда приедешь?

— Да, скоро — через 3—4 года.

***

— Я вернулась, чтобы сказать, что ты ненормальный, хам, женоненавистник, грубиян и мужлан!

— А кроме этого?

— Ты еще и хвастун.

— Понял. Ты в меня влюбилась.

***

– Можете разговаривать, но я вас не слушаю.

***

— Вам сколько сахара?

— Два, но чтоб я видел.

***

— С вашего позволения, представлюсь. Меня зовут…

— На этом и закончим. Не хочу перегружать память.

***

— Ты еще ничего не сказал мне про мое платье…

— А мне нужно что-то сказать?

— Положим, оно надето для тебя… Что тебе нравится, что не нравится — могу я про это узнать? — Ты же была в нем вчера…

— Нет, вчера я была одета в другое платье, а сегодня на мне платье от Валентино.

— От Валентино… Так оно еще и не твое?

***

-На кого он только в суд не подавал. На нас всех, на всех. -И даже на меня. -А вы кто? -Судья...

***

— Да или нет? Каков будет твой положительный ответ?

***

— Меня зовут Лиза. — Вы в этом не виноваты.

Источник: NewsInfo