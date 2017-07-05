Теория Ницше: Верблюд, лев, ребенок

У Ницше есть теория о развитии человека, где он определяет три стадии, которые человек должен пройти, прежде чем станет полноценной, завершенной личностью - верблюд, лев и ребенок .

По его мнению, человек рождается не завершенным. Это всего лишь заготовка, набросок, которому только предстоит стать настоящим человеком.

Сначала любой человек - верблюд. Подобно этому животному, накапливающему в себе воду для долгого путешествия по пустыне, он накапливает в себе знания, которые ему дают родители, общество, школа, религия и разные жизненные ситуации. Верблюд руководствуется основываясь на этих знаниях, верблюд со всем согласен и ничего не ставит под сомнение. Он умеет говорить только "да". Он живет в прошлом.

Когда человек устает говорить "да", когда в нем накапливается слишком много "нет", которые он так долго подавлял в себе, верблюд переворачивается вверх ногами и становиться львом.

Лев все отрицает. Он впитал в себя все знания и опыт общества и прошлых поколений и понял, что это все должно быть уничтожено, ведь только на этих руинах он сможет построить тот мир, где ему будет хорошо. Лев - революционер, он ни с чем не согласен. Он умеет говорить только "нет". Лев живет в будущем.

Когда, разрушив все, лев понимает, что этот путь тоже не привел к счастью, он снова переворачивается и становиться ребенком.

Ребенок не критичен, он живет ни в прошлом, ни в будущем. Он живет в настоящем. Ему нет надобности разрушать прошлое - он свободен от него. Он берет опыт, но он не скован правилами. Он создал свою правду и взял на себя ответственность за свою жизнь. Теперь он может творить.

99% людей на земле, застыли в стадии верблюда. Они беспрекословно выполняют правила, вбитые им в детстве и полностью перенимают модель поведения родителей, учителей. Слишком сложно вырваться из этого круга - очень сложно сказать "нет". Большинство живут в несчастье, накапливая в себе "нет" и задавливая его в себе.

Верблюдам очень не нравятся люди перешедшие в стадию льва, потому что те, нарушают привычный и спокойный порядок жизни. Они вызывают сомнение, заставляют думать. Это опасно, это слишком сложно. На протяжении всей истории львов бросали в тюрьмы, казнили, сжигали на кострах. Революционеры, писатели, поэты - это все львы. но лев тоже несчастен, прибывая в вечной борьбе.

Источник: NewsInfo