Курсы валют: USD 06/07 59.5787 0.3492 EUR 06/07 67.6754 0.3788 Фондовые индексы: РТС 15:18 1010.10 -0.74% ММВБ 15:18 1918.58 0.06%
rss новости   rss статьи   rss все

Теория Ницше: Верблюд, лев, ребенок

Наука | 05.07.2017


Теория Ницше: Верблюд, лев, ребенок
У Ницше есть теория о развитии человека, где он определяет три стадии, которые человек должен пройти, прежде чем станет полноценной, завершенной личностью - верблюд, лев и ребенок .

По его мнению, человек рождается не завершенным. Это всего лишь заготовка, набросок, которому только предстоит стать настоящим человеком.

Сначала любой человек - верблюд. Подобно этому животному, накапливающему в себе воду для долгого путешествия по пустыне, он накапливает в себе знания, которые ему дают родители, общество, школа, религия и разные жизненные ситуации. Верблюд руководствуется основываясь на этих знаниях, верблюд со всем согласен и ничего не ставит под сомнение. Он умеет говорить только "да". Он живет в прошлом.

Когда человек устает говорить "да", когда в нем накапливается слишком много "нет", которые он так долго подавлял в себе, верблюд переворачивается вверх ногами и становиться львом.

Лев все отрицает. Он впитал в себя все знания и опыт общества и прошлых поколений и понял, что это все должно быть уничтожено, ведь только на этих руинах он сможет построить тот мир, где ему будет хорошо. Лев - революционер, он ни с чем не согласен. Он умеет говорить только "нет". Лев живет в будущем.

Когда, разрушив все, лев понимает, что этот путь тоже не привел к счастью, он снова переворачивается и становиться ребенком.

Ребенок не критичен, он живет ни в прошлом, ни в будущем. Он живет в настоящем. Ему нет надобности разрушать прошлое - он свободен от него. Он берет опыт, но он не скован правилами. Он создал свою правду и взял на себя ответственность за свою жизнь. Теперь он может творить.

99% людей на земле, застыли в стадии верблюда. Они беспрекословно выполняют правила, вбитые им в детстве и полностью перенимают модель поведения родителей, учителей. Слишком сложно вырваться из этого круга - очень сложно сказать "нет". Большинство живут в несчастье, накапливая в себе "нет" и задавливая его в себе.

Верблюдам очень не нравятся люди перешедшие в стадию льва, потому что те, нарушают привычный и спокойный порядок жизни. Они вызывают сомнение, заставляют думать. Это опасно, это слишком сложно. На протяжении всей истории львов бросали в тюрьмы, казнили, сжигали на кострах. Революционеры, писатели, поэты - это все львы. но лев тоже несчастен, прибывая в вечной борьбе.

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Наука
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Зона комфорта – страдание
"Русских в плен не брать!"
Что вызывает в нас ностальгию по СССР
Бунты и восстания в СССР: чего мы не знали о стране прекрасного детства?
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru