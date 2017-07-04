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Дзен-мудрости

Культура | 04.07.2017


Дзен-мудрости
1. Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы. 2. Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. 3. Не говорите, если это не изменяет тишину к лучшему. 4. Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. 5. Сильный преодолеет преграду, мудрый — весь путь. 6. Не бойся медлить, бойся остановиться. 7. У дурака и счастье глупое. 8. Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда. 9. Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают. 10. Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирай тёмные, пока не заблестят.

11. То, что случается, случается вовремя. 12. Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. 13. Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься. 14. Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами. 15. Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится. 16. Живи, сохраняя покой. Придет время, и цветы распустятся сами. 17. Друга без изъяна не бывает; если будешь искать изъян — останешься без друга. 18. Несчастье входит в ту дверь, которую ему открыли. 19. Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. 20. У тех, кто способен краснеть, не может быть чёрного сердца.

21. Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней быть тенью. 22. Твой дом там, где спокойны твои мысли. 23. Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки. 24. Если совершишь ошибку — лучше сразу рассмеяться. 25. Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время — сегодня.

Источник: NewsInfo

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