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Причины возникновения фашизма

Общество | 04.07.2017


Причины возникновения фашизма
1.Фашизм родился из разочарования во всех прежних политических и социальных системах, доказавших полную свою несостоятельность и банкротство, из искания новых путей и решительной переоценки всех обанкротившихся ценностей.

2. Что такое фашизм как мировое движение? -Фашизм как мировое движение стремится к переустройству современных капиталистических (либерально-демократических) и социалистических государств на началах господства духа над материей (религии), нации и труда (социальной и национальной справедливости) – это религиозное, национальное, трудовое движение.

3. Что буквально значит слово «фашизм»? -Слово «фашизм» появилось в Италии, и происходит оно от итал. слова «Facio»-«фашио»-что значит буквально «связка», «пучок».

4. Что такое нация? Нация - духовное единение на основе сознания общности исторической судьбы в прошлом, общей национальной культуры, этноса, традиций и т. п., и стремления продолжать свою историческую жизнь в будущем. Нормальная нация всегда связана со своим государством, с Родиной. Не последнюю роль в образовании нации играют и биологические факторы, раса, кровные связи.

5. Что такое класс с точки зрения фашиста? -Класс – определенная группа людей, поставленная в схожие социальные условия и объединенная общими хозяйственными интересами. Сотрудничество классов необходимо для Нации и государства. Но классовые интересы не должны противоречить национальным; вначале - нация, а затем - класс.

6. Что такое капитал и отношение фашистов к нему? Капитал – это богатство, необходимое для приобретения и производства других богатств. Он может выражаться в деньгах, товарах, имуществе и т. п. Есть два вида капитала: здоровый – производительный; и паразитарный – уходящий из рук Нации и могущий перейти во власть финансового интернационала, он существует в виде акций, облигаций и т. п.

7. Что несет людям фашизм вместо классовой борьбы, как он примиряет труд и капитал? Вместо бесполезной классовой борьбы и классового угнетения – классовый мир и сотрудничество между классами на основе национального единения, национальные группы примиряют труд с капиталом.

8. Как смотрят фашисты на государственную власть? Власть должна быть национальной, надклассовой – с отсутствием правящего класса и независимой от личных влияний. Её цель – организованное служение нации и народу.

9. Какое государство стремятся создать фашисты? Фашистское государство – национально-трудовое. Личность и класс – на службу нации! – вот его девиз. Оно неразрывно связано с нацией и по духу и политике поддерживает прежде всего интересы Нации.

10. С кем борются фашисты? Все фашисты всеми возможными способами борются с теми, кто выступает – скрыто или явно – против Нации, труда и фашизма, тех, кто выступает за интернационализм и не служит своей Родине, против тех, кто ставит свои личные интересы выше национальных.

Источник: NewsInfo

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