Человек, который высадил восемь миллионов деревьев

MC Дэвис, бывший карточный игрок и бизнесмен вложил 90 млн $, чтобы открыть самый крупный частный заповедник в США.

За последние 20 лет он высадил 8 млн саженцев и теперь его лес полон исчезающими видами животных. Программа развития заповедника расписана на 300 лет.

К своим 70 годам МС Дэвис прошел длинный путь от тесного трейлера на грунтовой дороге до миллионера. Скопив свой первый капитал в игорном бизнесе, он занялся торговлей землей и правами на собственность. Так он сделал сотни миллионов… но 20 лет назад произошел поворот в его сознании. "Все началось, когда я застрял в пробке. Был дождь и я был очень раздражен", рассказывает МС Дэвис. "И тут я увидел школьный шатер с надписью,"Презентация Черного Медведя". Я не знаю зачем я туда пошел. Я даже не знал, были ли в штате Флорида когда–нибудь черные медведи или нет". Это была обычная лекция о родном крае для детей,

о том как гибнет наша природа, о том, что ее нужно беречь и сохранять. Иногда взрослые, видимо, забывают об этом…. Для Дэвиса это стало откровением, он с головой окунулся в тему экологии с той же страстью, с которой раньше играл в карты.Он начал читать книги по экологии и пришло прозрение: он посвятил все свое состояние защите природы.

На протяжении 20 лет Дэвис вложил около 90 миллионов долларов, чтобы скупить земли у лесозаготовительных компаний и восстановить леса, которые были полностью вырублены около 100 лет назад. Свой проект он назвал Nokuse, что в переводе с языка индейского племени крик значит "Черный медведь". Он нашел болотную сосну, которая раньше здесь росла, и высадил 8 миллионов саженцев. Но, это не просто деревья, за 20 лет он полностью восстановил всю экосистему, которая была раньше на этой земле.

Считалось, что раньше именно эти земли (10 млн га) занимали леса болотной сосны, которые в 1930–х годах полностью вырубили и пустили на пиломатериалы.Теперь здесь вырос новый лес, где проживают орлы, скопы, рыси, лисы, еноты, броненосцы. На самом деле, это только начало проекта Nokuse, рассчитанного на целых 300 лет. Самому Дэвису жить осталось недолго, у него рак легких 4–ой стадии, но дело его будет продолжать его команда. Все свои деньги он расписал на долгосрочную программу развития своего проекта, а также, на содержание центра экологического образования, который он создал для ежегодного обучения тысячи школьников штата Флорида.

«Я не могу изменить людей вашего возраста,» говорит он, «но дайте мне четвертый класс.»

И с этой идеей, Дэвис улыбается.

Источник: NewsInfo