Чем можно заразиться в церкви?

Литургия – главное богослужение православной церкви – заканчивается причащением верующих Святыми Христовыми Тайнами, или Святыми Дарами. Что же это такое? Согласно христианским представлениям, во время литургии приготовленные заранее хлеб и вино превращаются в истинные Тело и Кровь Христа(как называют людей, которые кушают других людей?). В конце литургии священник из алтаря выносит чашу со Святыми Дарами, читает молитву и начинается причащение. Верующие под пение «Тело Христово примите, источника бессмертия вкусите» благоговейно вкушают Святые Дары.

Я специально, чтобы не обидеть верующих, пишу эти слова с большой буквы, так, как принято в церковной литературе. Но тема статьи требует посмотреть на это с другой точки зрения. Надеюсь, что другая точка зрения, если так можно сказать, объективно-медицинская, не будет обидной для верующих. А если и будет, то это хороший повод задуматься над своей верой и над тем, почему такая точка зрения обидна.

Внешне Святые Тайны выглядят как кусочки размякшего белого хлеба, пропитанные сильно разбавленным столовым вином (кагором), и верующие из одной ложки, часто облизывая её языком и губами, поедают эти кусочки хлеба. Как священник, прослуживший в церкви двадцать лет, могу сказать, что некоторые причастники при этом испытывают религиозное воодушевление или пытаются его изобразить, но большинство верующих делает это из чувства религиозного долга. Но главное то, что из одной ложки – на церковном языке она называется «лжица» – может причащаться до двухсот человек, через слюну передавая друг другу своих глистов, вирусные и бактериальные инфекции.

То, что организм каждого человека содержит в себе, как правило, множество известных болезнетворных микроорганизмов, бактерий и вирусов – сейчас является медицинским фактом.

Активность бактерий и вирусов в организме зависит от компетентности иммунной системы человека. Плохая экологическая обстановка крупных городов, пожилой возраст и хронические болезни людей снижают эффективность иммунной системы.

Таким образом, церковь становится зоной повышенного риска инфицирования глистами, бактериальной и вирусной инфекцией – ведь основной и постоянный контингент верующих состоит из пожилых и больных людей, пришедших в церковь за исцелением. И причащаются они ради своего исцеления из одной ложки-лжицы! Когда я причащал людей, невольно обращал внимание на цвет языка у причастников. Здоровый цвет языка встречался только у детей, у большинства верующих язык был бледного или белого цвета, что говорит о плохом состоянии желудочно-кишечного тракта и организма в целом.

Убеждение в том, что Святые Тайны уничтожают бактериальную и вирусную инфекцию, является всего лишь предметом веры человека. Глисты, болезнетворные бактерии и вирусы живут по своей «вере», суть которой – размножение и распространение. В этом смысле они очень «любят» церковь. Православная традиция целования икон, мощей, крестов и рук у священников, даже если они очень святые, также способствует передаче инфекции. Может быть, постоянная агрессивность, раздражительность и подавленное настроение многих верующих связаны с глистами и хроническими инфекционными процессами, которые постоянно поддерживаются традиционной церковной жизнью?..

Древнее церковное правило предписывает отлучать от церкви прихожан, пропустивших три недели без причастия, тем самым побуждая их к этому. Как известно, все жизненные проблемы человека, начиная от плохих отношений в семье и кончая всеми болезнями, в том числе и неизлечимыми, в церкви «побеждаются» одним единственным способом: надо чаще причащаться! Увы, такое «медицинское мероприятие» не даёт желаемых результатов и имеет множество побочных эффектов, о которых эта статья.

Хочу особо подчеркнуть, что заразиться глистами и любыми инфекциями можно не только в церкви, а где угодно, через еду и воду. Роспотребнадзор как-то следит за этим, но совершенно не обращает внимания на церковную среду как особую зону риска. Видимо, в Роспотребнадзоре уже все православные.

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