Перечень запрещённых музыкальных групп в СССР

Список зарубежных музыкальных ансамблей и исполнителей, в творчестве которых содержатся идейно и нравственно вредные произведения.

«AС/DС». Hекоторые критики утверждают, что название расшифровывается как «Антихрист» («Дитя дьявола»). В прошлом школьные хулиганы, братья Янги перенесли этот имидж на сцену. Тексты их песен бывают грубы и двусмысленны. Группа отличается склонностью к пьяным дебошам. В феврале 1980 г. песня «Снова в черном» стала гимном нацистской партии Америки. Во многих песнях группы содержатся постоянные ссылки на деяния сатаны, восхваляется черная магия, смакуется беспомощность человека перед некими сверхъестественными силами, право сильных чинить самосуд.

«Айрон Мэйден». В творчестве группы присутствуют загробные, библейские ассоциации. Особенно ярко выражены они в песнях «Живой после смерти», «Зверь под номером 666» и др.

«Джудаст Прист». Стремление стать любой ценой популярной привело к тому, что группа создала себе «черный» сценический образ и начала усиленно эксплуатировать культ грубой силы. Критика характеризует сценическое поведение «Джудас Прист» как «эмоциональный фашизм».

«Коргис». В репертуаре — антисоветская песня «Молодая и русская».

«Металлика». В беседе с журналистами лидер группы выразил свое «кредо» следующим образом: «… Выпивка и девочки, наркотики и деньги, главное — деньги! — вот что нас интересует». Самая известная композиция — «Медленная смерть» вошла в последний антикоммунистический альбом корпорации «Музыка для народа».

«Мановар (Мэноуор)». Творчество явно антисоветского содержания. В песне «Кровь моих врагов» призывают своих поклонников «убивать русских десятками, сотнями, тысячами». В пластинку «Ад приходит в твой дом» включена песня «Хейль, Англия» — по аналогии с нацистским «хайль». Ансамбль — активный пропагандист фашиствующих организаций Англии.

Оззи Осборн. Классический пример нарушения психического здоровья и распада личности у человека, долгое время вращавшегося в сфере шоу-бизнеса. К началу 80-х годов Осборн избирает себе сценический образ сумасшедшего вампира-алкоголика и настолько в него вживается, что перестает отличать вымышленное от действительной жизни. К числу наиболее нашумевших выходок следует отнести пожирание дохлого нетопыря на одном из концертов (потом чуть не умер от отравления), закусывание головами живых цыплят, а также высказывания в стиле: «Я люблю пить и быть постоянно пьяным. Я пью буквально все. Я не такой сумасшедший, как все думают, я намного хуже».

Принс. Творчество — помесь порнографии, аполитичности и даже пропаганды ядерной войны.

«Сзмми Хагар». Группа, сочетающая культ грубой силы с националистическими инсценировками. Так, например, во время турне 1980 г. их вокалист появлялся на сцене, задрапированный в звездно-полосатый флаг, и раздирал в клочья портреты аятоллы Хомейни.

«Ю Ту» — группа носит название американскою военного самолета. Пропагандирует милитаризм, антисоветизм. О содержании песен говорят уже сами названия альбома «Под кровавым красным небом» (1983 г.), «Война» (1983 г.), «Близ красных скал» (1984 г.) и др. Hа обложках неизменно присутствует американский военный самолет.

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