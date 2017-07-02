Зима, Чернобыль, РЛС "Дуга"

Загоризонтная радиолокационная станция Дуга-1, известная также как «объект Чернобыль-2» или просто Дуга. 150 метров в высоту и 400 в ширину. Антенны хорошо сохранились и выглядят надежно — наглядное подтверждение тому, что в СССР подобные объекты строили «на века». На мачтах и несущих тросах не видно следов коррозии.

Ее главной задачей было раннее обнаружение запусков межконтинентальных баллистических ракет, причем не только на европейской территории, но и «за горизонтом», на американском континенте. В то время ни одна страна не обладала подобными технологическими возможностями.

Сегодня технологией, наиболее сходной с той, что применялась на советских ЗГРЛС, считается американская HAARP (программа высокочастотных активных авроральных исследований). По официальной информации, проект HAARP занимается изучением полярных сияний. По неофициальной — инсталляция на Аляске является секретным оружием Вашингтона, способным контролировать климатические явления. В блогах спекуляции на эту тему не утихают уже много лет. Подобных «теорий заговора» немало и вокруг советской «Дуги».

Тем не менее, первая станция из линейки HAARP была запущена в 1997 году, а в СССР первый объект такого типа построили еще в 1975-м, в Комсомольске-на-Амуре.

Чернобыльскую «Дугу» в опытном режиме запустили в 1980-м, и результаты первых испытаний превзошли все ожидания — сигнал радара «добил» до восточного побережья США. За это выдающееся достижение объект Чернобыль-2 получил неофициальный титул «жемчужины советской космической науки». В узких кругах посвященных, разумеется.

На создание подобных объектов в Советском Союзе не жалели ни сил, ни средств, пусть даже в ущерб нуждам населения. «Холодная война» диктовала свои правила. Строительство одной только чернобыльской «Дуги» обошлось почти в 7 миллиардов советских рублей — вдвое больше, чем было потрачено на возведение четырех блоков соседней ЧАЭС.

Рядом с ЗГРЛС построили небольшой военный городок для работников станции и их семей, со всеми полагающимися удобствами — школой, домом культуры, стадионом, магазинчиком Военторга и даже гостиницей.

После взрыва реактора на ЧАЭС жители прилегающих территорий были эвакуированы. Та же участь постигла и военный городок. РЛС, недавно прошедшая модернизацию, была сначала законсервирована, а год спустя окончательно выведена из эксплуатации.

После принятия решения о закрытии станции в 1987 году основные узлы перевезли в Комсомольск-на-Амуре. Прошло больше двух десятилетий, но многие специалисты — и среди них бывший руководитель объекта Владимир Мусиец — утверждают, что если оборудование вернуть на станцию и запустить радар, то система заработает вновь.

Близость радиолокационной станции к атомной не случайна: РЛС — объект чрезвычайно энергозатратный. Говорят, некоторые блоки ЧАЭС полностью предназначались для обеспечения «Дуги» электроэнергией, которой бы хватило на несколько небольших городов. Позже даже родилась версия, что причиной аварии на ЧАЭС могли быть неполадки с напряжением на Чернобыле-2.

Чем секретнее объект, тем больше вокруг него мифов и небылиц. Некоторые утверждают, что на Чернобыле-2 проводились испытания психотронного оружия. И что 150-метровые мачты антенн нашли применение в экспериментах по контролю над разумом. Говорят даже, что приказ на разработку такого оружия подписал лично Андропов.

Эту версию активно использовали разработчики компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, в которой «Дуга» превратилась в «Выжигатель Мозгов» — демоническую психотронную станцию, превращающую людей в контролируемых зомби.

В реальном мире подобные теории не находят серьезного подтверждения.

Не менее популярна другая спекуляция на тему «Дуги»: что объект до сих пор функционирует.

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