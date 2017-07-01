В России протекают три подземных Волги
Ученые одного из Казанских институтов провели тепловизорную съемку бассейна Волги. Она обернулась подлинной сенсацией. Оказывается, что у великой реки есть неизвестные доселе сестры.
Снимки из космоса показали, что в недрах России протекают сразу три огромные подземные реки. Текут они практически параллельно главной реке России.В районе Казани эти подземные реки наиболее близко подходят к Волге. Одна из них, шириной от трехсот метров до километра, несет свои воды на трехсотметровой глубине и связана с вышеназванными озерами.