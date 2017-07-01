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В России протекают три подземных Волги

Страна | 01.07.2017


Подземная Волга вызывает у ныряльщиков шок
На Урале, в Казани, под Самарой, и в Нижегородской области расположены несколько озер с удивительно чистой водой. Погружение в озеро вызывает у ныряльщиков шок. Там нет ощущения, что находишься в воде. Прозрачная субстанция, видимостью больше 70 метров, держит в невесомости. Некоторые имеют подводные пещеры и лабиринты, уходящие вглубь земли.

Ученые одного из Казанских институтов провели тепловизорную съемку бассейна Волги. Она обернулась подлинной сенсацией. Оказывается, что у великой реки есть неизвестные доселе сестры.

Снимки из космоса показали, что в недрах России протекают сразу три огромные подземные реки. Текут они практически параллельно главной реке России.В районе Казани эти подземные реки наиболее близко подходят к Волге. Одна из них, шириной от трехсот метров до километра, несет свои воды на трехсотметровой глубине и связана с вышеназванными озерами.

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