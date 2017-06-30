Экранопланы вернулись. Летающие корабли на страже российских границ

В очередной раз отечественным конструкторам удалось удивить своих западных коллег. Спустив на воду новейший экраноплан «Буревестник – М24» они понаделали шума, изрядно напугав заокеанское общество. Интересно, что его предшественника «Корабль-макет» времён СССР испугались западные спецслужбы, а название расшифровали как «Каспийский Монстр».

Что такое экранный эффект

По сути, та же самая воздушная подушка, только без нагнетания воздуха искусственными устройствами, а только с набегающих потоков. Таким образом крыло создаёт подъёмную силу за счёт повышенного давления под нижней плоскостью, создать которое возможно на небольших высотах.

Чем же так страшны экранопланы

Во-первых, высокая живучесть, поскольку современные экранопланы безопаснее обычных самолётов, и в случае неисправности даже двигателя экраноплан сможет приводниться. Неисправность двигателя тоже не большая проблема, поскольку двигателей несколько, а неисправность двигателя маршевой группы может быть решена подключением одного из двигателей стартовой группы.

Во-вторых, по скоростным, боевым и грузоподъёмным характеристиками экраноплан обгоняет аналогичный по массе корабль на воздушной подушке или подводном крыле. Вследствие полёта на высоте нескольких метров экраноплан плохо заметен на радарах, а благодаря тому, что он всё-таки летит, морские мины и торпеды ему не помеха. Плюс ко всему, экраноплан может лететь не только над водной гладью, но и над любой поверхностью, создающей эффект экрана. Замёрзшая вода, равнина, бездорожье.

Экраноплану не нужны мосты и дороги, да и взлётная полоса тоже, достаточно ровного участка суши или акватории, достаточной по размерам. Конечно, присутствует проблема малой высоты полёта, но тут вступают в дело уже экранолёты, способные подниматься на «самолётные» высоты. Взять тот же «Орлёнок», перспективную разработку 1972 года, который мог перевозить две сотни морских пехотинцев с вооружением или две боевые машины, танк/БТР/БМП/БМД, и минные поля ему нипочём. Да, проект был закрыт, но не забыт.

А что сейчас?

Буревестника-то спустили, но он первоначально гражданский, а вот военный экраноплан, носитель крылатых ракет, в том числе и противокорабельных должен появиться в 2020-м году. И вполне возможно, что высота полёта у него будет вполне себе экранолётная. Ну а с учётом всех возможностей, боевая единица получится весьма внушительная.

А как у них?

Перспективную разработку вполне справедливо заметили за рубежом, и те же американцы начали разрабатывать свой собственный экранолёт, однако про их «Пеликан» никто так и не слышал с 2003 года. Примерно такие же успехи и у Южной Кореи и Китая.

Каков вывод?

Экранопланы очень перспективны, и само собой, как для гражданского, так и военного использования. И российские учёные, ставшие наследниками уникальной базы знаний, не посрамят честь своих советских коллег.

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