Forbes включил Шерегеш в пятерку лучших курортов мира

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш вошёл в топ-5 популярных мест для активного летнего отдыха по версии Forbes. Он занял 4 место в мировом рейтинге.

Опередили Шерегеш только Красная Поляна (Сочи), Чимбулак (Казахстан) и Шахдаг (Азербайджан). Также в пятерку рейтинга попал курорт Бакуриани (Грузия).

Буковель (Украина), Инсбрук (Австрия), Ла Молина (Испания), Биарриц (Франция) и Энгадин — Санкт-Мориц (Швейцария) подкачали, в пятерку не вошли — только в десятку.

Таким образом, в рейтинг от Forbes вошли всего два российских курорта — Шерегеш и Красная поляна.

Летом туристы в Шерегеше катаются на кресельной канатной дороге и путешествуют по местам действующей золотодобычи с пересечением бродов и горных рек.

Подсчитали эксперты Forbes и стоимость отдыха в Шерегеше. В нее вошли: авиаперелет на двоих из Москвы и обратно, семидневное проживание в отеле вдвоем и стоимость одного или нескольких развлечений.

Оказалось, что желающим активно отдохнуть на курорте понадобится 65 400 рублей. Жителям Кузбасса в этом плане повезло больше, чем москвичам - проезд до одного из лучших курортов мира нам обходится гораздо дешевле.