Если бы не Россия: мятежники планировали убить Эрдогана

Иранское информационное агентство Fars утверждает, что президент Турции Тайип Эрдоган был предупрежден Россией о готовящемся государственном перевороте в стране за несколько часов до его начала. Данную информацию, как утверждает издание, предоставили нескольким арабским СМИ дипломатические источники в Анкаре.

В частности, о неизбежности военного переворота, российская сторона сообщила турецкой национальной разведке (MIT). Якобы российскими военными были перехвачены кодированные радиограммы сторонников госпереворота в Турции, расшифровав которые стало ясно, что в стране готовится мятеж. Из перехваченных переговоров выяснили, что мятежники готовятся направить несколько боевых вертолетов к отелю, в котором находился Эрдоган. Планировалось либо его ликвидировать, либо задержать.

Других подробностей иранское агентство не сообщает. Источники в Анкаре предполагают, что радиограммы были перехвачены российскими военными с авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. Это ближайшее расположение военнослужащих РФ в регионе, при этом имеющее необходимое оборудование, позволяющее вести радиоперехваты.

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