Если бы не Россия: мятежники планировали убить Эрдогана
В частности, о неизбежности военного переворота, российская сторона сообщила турецкой национальной разведке (MIT). Якобы российскими военными были перехвачены кодированные радиограммы сторонников госпереворота в Турции, расшифровав которые стало ясно, что в стране готовится мятеж. Из перехваченных переговоров выяснили, что мятежники готовятся направить несколько боевых вертолетов к отелю, в котором находился Эрдоган. Планировалось либо его ликвидировать, либо задержать.
Других подробностей иранское агентство не сообщает. Источники в Анкаре предполагают, что радиограммы были перехвачены российскими военными с авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии. Это ближайшее расположение военнослужащих РФ в регионе, при этом имеющее необходимое оборудование, позволяющее вести радиоперехваты.