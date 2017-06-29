Конгресс США выделит Украине шестьсот семьдесят миллионов на русофобию

Соединенные Штаты уже без всякого «зазрения совести» планируют открыто финансировать Украину, дабы поддерживать антироссийские настроения и всё, что с ними связанно. Причем выделять собрались ни много, ни мало – 670 миллионов долларов.

Согласно тексту законопроекта «О департаменте государственной и дипломатической службы и связанных с ним программ по ассигнованиям», который сформировал конгресс США, расходы за 2017 год должны составить более 6 млрд. долларов. Из них «на поддержку» Украины планируется выделить около 670 млн. долларов. Документ внесен на рассмотрение американского законодательного органа.

Отмечается, что для борьбы с той самой вымышленной российской агрессией планируется выделить не менее 337 млн. долларов. Остальные средства должны быть направлены для кредитных гарантий Украины.

Не всё так просто. Чтобы «не проворонить» средства у США есть ряд ограничений, которые украинское правительство обязано выполнять. Итак, Киев не может передать деньги бывшему члену СССР, который совершает действия «по нарушению территориальной целостности или национального суверенитета любого другого независимого государства бывшего Советского Союза». В данном пункте Россия выделена отдельно. Естественно, что на нас наложен тотальный запрет.

Не забыли в документе упомянуть и про полуостров Крым. Средства запрещается передавать или использовать для любых действий и политики, поддерживающей аннексию Крымского полуострова. Также американская «помощь» ни в коем случае не должна быть сопоставима с российскими чиновниками – то есть финансировать «русские» проекты и программы, в которых участвуют чиновники из России, запрещено.

В заключении хотелось бы отметить, что данные средства могут быть переданы государству, поддержавшему «аннексию Крыма» Россией, но только в том случае, если это будет одобрено Конгрессом США и будет выгодно Вашингтону. Действие данного закона теряют свою актуальность в случае необходимого решения со стороны Госсекретаря США.

Вот она — честность и стремление США к урегулированию украинского кризиса. Вместо того, чтобы подталкивать Киев выполнять «минские соглашения», Конгресс США подготавливает законопроект, который будет финансировать кампанию по демонизации России и обвинении её в аннексии Крыма. Это хоть и не удивительно, но, тем не менее, в очередной раз открыто доказывает всю сущность и намерения Вашингтона.

Действия данного законопроекта на данный момент не приняты и, согласно законодательству Соединенных Штатов, будут рассмотрены 3-го января. И ситуация, вероятней всего, будет зависеть от нового американского президента. Очевидно, что кандидат на пост Хиллари Клинтон, не откажет оставить свой автограф под «идеей Конгресса США». Что же касается второго явного претендента Дональда Трампа, то тут уже вопрос стоит острее. Его политика не предусматривает выделение подобных средств и усугубления отношений с Россией. Тем не менее, Палата представителей и Сенат США могут «заставить» Трампа придерживаться идеологии демонизации России и тогда законопроект вступит в силу.

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