ФСБ России получила доказательства шпионажа ОБСЕ в пользу СБУ

ФСБ сегодня сообщила о задержании агента СБУ Артема Шестакова. Шестаков, работая переводчиком в мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске, собирал информацию военного характера для спецслужб Украины.

Шестаков дал показания и передал документы, которые однозначно свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы используют миссию ОБСЕ для разведки и организации диверсий в ЛНР.

Согласно показаниям «переводчика», летом 2015 года его завербовали в агентурный аппарат украинских спецслужб. У руководителей мониторинговой миссии почему-то не вызвало вопросов отъезд их сотрудника в Киев по делам. Вербовку осуществлял сотрудник Департамента защиты национальной государственности Украины Сергей Слипченко.

Шестаков, являясь членом мониторинговой миссии ОБСЕ, посещал органы власти ЛНР, места дислокации народной милиции и другие объекты. Полученную на объектах информацию агент сливал СБУ через интернет. В частности Шестаков сообщал о передвижениях техники и личного состава ЛНР, пересылал координаты военных объектов республики и телефоны командиров.

В октябре и ноябре 2015 года Шестаков участвовал в подготовке покушения на лидера казачества Дрёмова. Иными словами кровь Дрёмова, которого убили 12 декабря 2015 года в результате покушения, на руках мониторинговой миссии ОБСЕ и СБУ.

Любопытно то, что двойной агент чувствовал себя довольно вольготно внутри структуры наблюдательной миссии. Руководство ОБСЕ из-за своей «халатности», а точнее злого умысла позволяло Шестакову привлекать на работу в миссию других агентов украинских спецслужб.

Полученные от украинского агента данные, наверняка, будут использованы Россией, чтобы надавить на ОБСЕ и спецслужбы Украины. Также будет вычищена агентурная сеть СБУ в ЛНР. Шестаков сдал всех своих подельников с потрохами.

Выпотрошенный агент отпущен на Украину. Пользы от него теперь никакой, а хуже чем киевская банда его никто не накажет. Разумеется, агенту СБУ закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

В деструктивной роли ОБСЕ на Донбассе сомневаться не приходилось никогда. Когда надо наблюдатели закрывали глаза на преступления киевского режима. Ранее во время своей миссии в Чечне, представители ОБСЕ подвозили на белых Тойотах боеприпасы боевикам, а обратно вывозили раненых террористов.

Однако теперь есть документальные свидетельства работы ОБСЕ на спецслужбы Украины в обход всех международных договорённостей. Этот вопрос необходимо поднять на высшем дипломатическом уровне, в том числе в нормандском формате.

Будет любопытно послушать, что расскажут Олланд и Меркель по поводу неопровержимых доказательств работы мониторинговой миссии на украинские спецслужбы. Теперь российские дипломаты могут доказать, что перемирие срывают украинские силовики и двойные агенты Запада.

В последнее время США и Европа хотят разобрать Минский формат, чтобы заседать без участия России. Видите ли, разжигатели войны лучше знают, как принести на Донбасс мир. Не выйдет!

Вскрывшиеся факты послужат прекрасным импульсом для реализации именно «Минска-2». Никакого западного плана «Б» реализовать не получится.

Европу необходимо заставить отвечать за профессионализм и беспристрастность мониторинговой миссии. Миссия должна реально следить за соблюдением перемирия, а не заниматься откровенным саботажем, как это происходит сейчас.

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