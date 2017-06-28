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Армения кишит военными из США

Мир | 28.06.2017


Армения кишит военными из США
Похоже, что вторая фаза американской операции по смене политического режима и эскалации конфликта в Нагорном Карабахе запущена в полную силу. На данный момент, в республике находятся сотни американских солдат различного назначения.

Официально, ВС США находятся на армянской территории в рамках обучающей трехнедельной программы по обнаружению и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. На этих же основаниях в республику поставлено различное тренировочное оборудование по излюбленной американской схеме под названием "внешнее военное финансирование".

На деле же американские военные вместе с тренажерами поставляют в республику огнестрельное оружие, а так же выстраивает пирамиду военной координации и управления контролируемого переворота. В Армению приехали не только инструкторы, но и далеко не последние американские военные высокого ранга, курирующие деятельность оппозиционных армянских движений. Не обойдется здесь и без любимых "официальных" американских прокси - частные военные компании Соединенных Штатов всегда были, и будут завсегдатаями подобных театральных постановок.

Конечно, производится солидное финансирование этого переворота. США на данный момент могут вообще делать все, что угодно - прикрываясь благими целями обучения армянских военных пользоваться американской техникой разминирования, Штаты под шумок напичкают регион стволами, и, вполне вероятно, более серьезным и тяжелым вооружением, которое "непонятным образом" попадет к теневым группировкам и азербайджанской стороны. Хотя, Баку вполне может "обслужить" и Турция, чтобы не привлекать лишнее внимание.

Не буду вдаваться в дальнейшие конспирологические размышления, поскольку исходя из сказанного становится очевидно, что режим Саргсяна больше не угоден США, как и дружественные отношения Армении и России. Планомерное окружение России с помощью НАТО и точек локальных конфликтов в Приднестровье и странах СНГ продолжается. Но Армения "вспыхнула" несколько раньше прогнозируемых сроков, что говорит о плохом положении дел самого кукловода. И события в Турции и Франции, унесшие сотни жизней - лишнее тому подтверждение.  

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