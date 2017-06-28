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Керри: Власти Турции и Армении довели свои страны до гражданских войн. США ни при чем

Мир | 28.06.2017


Керри: Власти Турции и Армении довели свои страны до гражданских войн. США ни при чем
Госсекретарь США Джон Керри заявил о непричастности Вашингтона к провалившемуся турецкому мятежу и конфликту в Армении.

«Видимо кому-то выгодно демонизировать США и списывать на нас все свои внутренние провалы. В Турции и Армении политика руководителей данных стран стала причиной вооруженных восстаний и практически поставила Армению и Турцию на грань гражданских войн. США к данным конфликтам не имеют никакого отношения. Наша цель поддержка демократии и борьба с терроризмом», сказал Керри.

Напомним группа оппозиционеров сегодня захватила полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване и требует отставки властей Армении, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали о намерениях оппозиционной группировкой «изменить обстановку в Армении посредством вооруженного восстания». Однако спецслужбы Армении опровергли сообщения о «восстании» в Ереване. «Сегодня утром группа вооруженных лиц проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении и под угрозой насилия удерживает находящихся там людей, — говорится в заявлении. — Одновременно их сторонники через СМИ и социальные сети периодически распространяют дезинформацию о начале вооруженного восстания, захвате зданий и строений».

Также СМИ сообщают о погибших и раненых, однако их точное количество не уточняется.

Сейчас автомашины полиции, бронемашины и военные грузовики полностью заблокировали подъезд к полку патрульно-постовой службы полиции Армении.

В свою очередь министр национальной безопасности Армении Давид Шахназарян заявил в эфире 112 Украина, что захват произошел около 5 часов утра. Есть информация, что в заложниках находятся двое полицейских.

По словам Шахназаряна, захватчики имеют достаточно большое количество оружия, они в бронежилетах.

Как пишет Arminfo, по неподтвержденным данным, в ходе вооруженного нападения, нападавшие взяли в заложники офицера полиции Армении. 

Источник: источник

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