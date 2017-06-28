К русско-китайскому самолёту: почему Украина здесь больше ни при чём

Российская Объединенная двигательная корпорация (ОДК) и китайская корпорация Comac при поддержке соответствующих ведомств своих государств создали рабочую группу по разработке двигателя тягой до тридцати пяти тонн для перспективного совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. О совместном производстве его другая российская структура, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация РФ), и Comac уже договорились ранее.

Что важно, - при создании нового двигателя будут использоваться наработки, достигнутые при разработке перспективного российского двигателя ПД-35 (разрабатывается на базе уже готового ПД-14, который будет устанавливаться на недавно «выкаченном» МС-21). А инженерный центр совместного предприятия будет располагаться в Москве.

Окончательная же сборка самолета, в реализации проекта которого Россия и Китай участвуют на паритетных началах, а создание оценивается в сумму от 14 до 20 млрд. долларов США, будет, напротив, производиться в китайском Шанхае.

Создать новый лайнер планируется к 2025–2027 годам, к тому же времени, судя по всему, будет готов и двигатель ПД-35, решение о создании которого принимал лично нынешний президент России в мае текущего года. И проект которого будет напрямую профинансирован из президентского фонда (прогнозная оценка проекта 2,8 млрд. долларов, но большинство экспертов сходится на том, что «все равно вылезет за три»). Впрочем, - это не так уж важно. Важно то, что именно этот двигатель и ляжет в основу двигателя перспективного «широкофюзеляжника», который, как только выйдет «в серию» будет иметь заведомо гарантированный гигантский «рынок» России и КНР.

Да нам и самим этот двигатель очень нужен: наша страна даже в советское время не производила двигателей с тягой свыше двадцати пяти тонн. А, как справедливо отметил на одном из недавних совещаний, вице-премьер правительства Рогозин, «сегодня для авиационных компаний это непременное и самое главное условие» (с).

Но мы сейчас несколько не об этом.

Мы сейчас об осторожной, неторопливой и более, чем долгосрочной технологической интеграции с одним из наших важнейших соседей и партнеров: Китайской Народной Республикой.

Которая, как известно, исторически не любит никуда торопиться и спешить, но уж если начинает с кем-то и в чем-то выстраивать отношения, то предпочитает это делать исключительно долгосрочно. И, как мы видим, в данной отрасли, - заметим, отнюдь не «сырьевой», несмотря на несопоставимую на сегодняшний день экономическую мощь собирается выстраивать их с нашей страной именно «на паритетной основе».

Что любопытно: при иных обстоятельствах в этот проект каким-то образом была бы включена и имеющая очень богатые авиастроительные и двигателестроительные традиции Украина. Но на современной, сегодняшней Украине авиастроения и двигателестроения уже, к сожалению, просто не существует.

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