Отдых наш: система «всё включено» появится в большинстве отелей Крыма

Большинство гостиниц в Крыму перейдут на систему «всё включено». Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

«Мы уже ввели эту систему, поскольку в прошлом году запрос на «всё включено» со стороны туристов был просто колоссальный. Со временем большинство гостиниц в Крыму перейдут на эту систему, потому что это требование туристов, требование современного рынка, на который мы все, разумеется, стараемся ориентироваться», — цитирует Стрельбицкого газета «Известия».

Он отметил, что у Крыма есть преимущество по сравнению с Турцией.

«Что такое «всё включено»? Это путёвка, которая одновременно включает в себя трансфер, проживание, питание, а иногда и ряд сопутствующих услуг. И в отличие от Турции у нас к системе «всё включено» добавляются ещё и услуги по оздоровлению — массажи, грязи. То есть СПА. Мы дополняем систему оздоровлением», — приводит слова министра издание.

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