Фантастическая реальность: в России создадут гиперзвукой самолёт с электромагнитной пушкой

В России разрабатывается гиперзвуковой боевой самолёт шестого поколения. По заявлению представителя Объединённой авиастроительной корпорации Владимира Михайлова, новый самолёт поднимется в воздух ещё до 2025 года.

Самолёт помимо огромной скорости, в несколько раз превышающей скорость звука, будет также обладать высокой маневренностью и многофункциональностью применения. Корпус машины будет выполнен из композитных материалов.

Из особенностей вооружения перспективной машины выделяется «электомагнитная пушка». Пушка будет представлять собой уникальную систему радиоэлектронного противодействия, которая сможет не только противодействовать вражеским радиоэлектронным средствам, но и подавлять их.

Перспективное оружие будет создавать цифровой сигнал, который будет выводить системы противника за рамки «динамического диапазона», оказывая ложное дезинформирующее воздействие. В перспективе пушку можно будет улучшить так, что она будет полностью разрушать эктронно-компонетную базу врага.

Представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил, что научно-исследовательские работы по проекту «электромагнитной пушки» уже идут полным ходом.

Новый самолёт будет выпускаться, как в пилотируемом, так и в беспилотном варианте. Причём оба варианта будут использоваться в одном авиационном подразделении. Боевые машины будут действовать по принципу стаи, где человеческий интеллект будет дополнять более широкие возможности применения беспилотников.

Беспилотные самолёты смогут выполнять самые сложные манёвры с большими перегрузками, в том числе выходить в ближний космос. Кроме того вооружать беспилотники будут электромагнитным и СВЧ-оружием.

Так что использование беспилотного модуля управления в таких самолётах более чем оправданно. Жизнь пилота не подвергнется несовместимыми с жизнью перегрузками, а также воздействию космического и оружейного излучения.

Двигатель к новому самолёту уже разработан. Как упоминалось выше, двигатель сможет работать, как в атмосфере, так и в ближнем космосе. Для этого в силовой установке реализованы два режима: атмосферный и ракетный. Огневые испытания уже пройдены, работоспособность модели подтверждена.

Российский самолёт шестого поколения будет сочетать в себе самые передовые разработки отечественных инженеров. Некоторые элементы бортового оборудования шестого поколения будут проходить обкатку на истребителе пятого поколения ПАК-ФА, что обеспечит преемственность поколений, и сократит сроки испытаний готового образца нового самолёта.

Вероятный противник России в лице США и блока НАТО всерьёз опасается стремительного развития российских средств радиоэлектронного подавления. Недавние учения НАТО в Европе показали, что при отсутствии связи у натовских военных отсутствует тактика и алгоритм действий.

В свою очередь, командующий сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес признал, что российская армия в случае конфликта способна обезглавить НАТО, полностью лишив войска связи с командованием. Американский генерал назвал уровень подготовки российских войск РЭБ заоблачным.

Любопытно, как запоют натовские генералы, когда в воздух поднимется космический гиперзвуковой самолёт ВКС России, вооружённый электромагнитной пушкой и СВЧ-оружием.

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